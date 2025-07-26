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Товарищеские матчи
Левый Берег
26.07.2025 17:00 – FT 7 : 0
Шахтер Донецк U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 июля 2025, 19:37 |
339
1

«Левый Берег» в контрольном матче разгромил «Шахтер» U-19

Поединок прошел в Киеве на стадионе «Левого Берега»

26 июля 2025, 19:37 |
339
1
«Левый Берег» в контрольном матче разгромил «Шахтер» U-19
ФК Левый Берег

«Левый Берег» завершает подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команда провела товарищеский матч с юношеской командой донецкого «Шахтера».

Юные футболисты не смогли оказать должного сопротивления более опытным игрокам. Еще в первом тайме «Левый Берег» отправил в ворота соперника пять мячей.

На достигнутом игроки киевского клуба не остановились. После перерыва «Левый Берег» забил еще два мяча.

Матчем с «Шахтером» U-19 «Левый Берег» завершил программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В предыдущих контрольных матчах команда сыграла вничью с винницкой «Нивой» (1:1), «Черниговом» (1:1), «Кудровкой» (1:1), «Викторией» Сумы (1:1) и проиграл «Колосу» (2:7).

Товарищеский матч. 26 июля. Киев, стадион «Левый Берег»

«Левый Берег» – «Шахтер» U-19 – 7:0

Голы: Шастал (6, 32), Сидней (36, 83), Ризнык (43, 44), Синица (78)

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Pavel_i_C0
Принизили маленьких колорадів)) Але ж, на товариські матчі не треба звертати уваги, так?)
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