Левый Берег и Шахтер U-19 проводят спарринг в Киеве

«Левый Берег» продолжает подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команда проведет контрольный поединок с юношеской командой донецкого «Шахтера».

Матчем с «Шахтером» U-19 «Левый Берег» завершит программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В предыдущих контрольных матчах «Левый Берег» сыграл вничью с винницкой «Нивой» (1:1), «Черниговом» (1:1), «Кудровкой» (1:1), «Викторией» Сумы (1:1) и проиграл «Колосу» (2:7).

«Шахтер» U-19 также активно готовится к сезону. Команда Алексея Белика провела спарринги с «Колосом-2» (2:3), «Оболонью» U-19 (2:1), «Полесьем-2» (3:2), ФК ЮКСА (1:0) и ФК «Лубны» (2:0).

Матч «Левый Берег» – «Шахтер» U-19 пройдет на стадионе «Левый Берег» и начнется в 17:00. Трансляция не запланирована.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подписал вратаря чемпиона Первой лиги.