Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Шахтер U-19 – 7:0. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Левый Берег
26.07.2025 17:00 – FT 7 : 0
Шахтер Донецк U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 июля 2025, 13:11 | Обновлено 28 июля 2025, 13:12
188
1

Левый Берег – Шахтер U-19 – 7:0. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Киеве на стадионе «Левого Берега»

28 июля 2025, 13:11 | Обновлено 28 июля 2025, 13:12
188
1
Левый Берег – Шахтер U-19 – 7:0. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

«Левый Берег» завершает подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команда провела товарищеский матч с юношеской командой донецкого «Шахтера».

Юные футболисты не смогли оказать должного сопротивления более опытным игрокам. Еще в первом тайме «Левый Берег» отправил в ворота соперника пять мячей.

На достигнутом игроки киевского клуба не остановились. После перерыва «Левый Берег» забил еще два мяча.

Матчем с «Шахтером» U-19 «Левый Берег» завершил программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В предыдущих контрольных матчах команда сыграла вничью с винницкой «Нивой» (1:1), «Черниговом» (1:1), «Кудровкой» (1:1), «Викторией» Сумы (1:1) и проиграл «Колосу» (2:7).

Товарищеский матч. 26 июля. Киев, стадион «Левый Берег»

«Левый Берег» – «Шахтер» U-19 – 7:0

Голы: Шастал (6, 32), Сидней (36, 83), Ризнык (43, 44), Синица (78)

«Левый Берег»: Механив (Жмурко 46), Соколов (Астахов 46), Чуев, Банада (к), Сидней, Дедух, Косовский (Криворучко 46), Диего (ИНП 46), Галоян (Гуничев 46), Шастал (Синица 46), Ризнык (Сухоручко 46)

Видео голов и обзор матча

Комментарии после матча

По теме:
Луческу рассказал, почему покинул киевское Динамо и вспомнил Шахтер
Андрей ГАВРЮШОВ: «Нужно совершенствовать организацию игры в среднем блоке»
Пономарев рассказал, останется ли в команде лучший легионер ЛНЗ
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге
Футбол | 28 июля 2025, 09:43 9
Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге
Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге

Авторитетный украинский защитник дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Футбол | 27 июля 2025, 17:41 84
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут

Металлист 1925 выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексея Сидорова

УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Бокс | 28.07.2025, 03:07
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28.07.2025, 02:48
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала
Футбол | 28.07.2025, 13:17
Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала
Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
Лучше-бы так основную команду поимели...
Ответить
0
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 2
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
26.07.2025, 13:54 7
Футбол
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
26.07.2025, 13:27 7
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 3
Футбол
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
26.07.2025, 10:36 11
Бокс
Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
26.07.2025, 11:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем