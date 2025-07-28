Левый Берег – Шахтер U-19 – 7:0. Видео голов и обзор матча

«Левый Берег» завершает подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команда провела товарищеский матч с юношеской командой донецкого «Шахтера».

Юные футболисты не смогли оказать должного сопротивления более опытным игрокам. Еще в первом тайме «Левый Берег» отправил в ворота соперника пять мячей.

На достигнутом игроки киевского клуба не остановились. После перерыва «Левый Берег» забил еще два мяча.

Матчем с «Шахтером» U-19 «Левый Берег» завершил программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В предыдущих контрольных матчах команда сыграла вничью с винницкой «Нивой» (1:1), «Черниговом» (1:1), «Кудровкой» (1:1), «Викторией» Сумы (1:1) и проиграл «Колосу» (2:7).

Товарищеский матч. 26 июля. Киев, стадион «Левый Берег»

«Левый Берег» – «Шахтер» U-19 – 7:0

Голы: Шастал (6, 32), Сидней (36, 83), Ризнык (43, 44), Синица (78)

«Левый Берег»: Механив (Жмурко 46), Соколов (Астахов 46), Чуев, Банада (к), Сидней, Дедух, Косовский (Криворучко 46), Диего (ИНП 46), Галоян (Гуничев 46), Шастал (Синица 46), Ризнык (Сухоручко 46)

Видео голов и обзор матча

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