Рух Львов – Верес Ровно – 1:2. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках
«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды сыграли сразу два спарринга.
В первом поединке «Рух»одержал победу со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе львовского клуба отметились Ростислав Лях и Бабукарр Фаал.
Второй поединок «Руха» и «Вереса» также прошел на базе «Руха» в Винниках. «Верес» был настроен взять реванш за поражение в первом матче. И на 12-й минуте Дмитрий Маткивский вывел команду гостей вперед.
«Рух» отыгрался на 34-й минуте. Василий Рунич выиграл борьбу у защитника и пробил в угол.
И все же «Вересу» удалось одержать победу. Решающий гол на 68-й минуте забил Аладжи Уолли. Результативная передача на счету Маткивского.
Товарищеский матч. 26 июля. Винники
«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 1:2
Голы: Рунич, 34 – Маткивский, 12, Уолли, 68
Видео голов и обзор матча
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