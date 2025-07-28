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Верес
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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 11:51 |
106
0

Рух Львов – Верес Ровно – 2:0. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках

28 июля 2025, 11:51 |
106
0
Рух Львов – Верес Ровно – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный матч.

Первый контрольный поединок начался в 11:00. Команды активно провели начало матча и обменялись моментами на стартовых минутах.

«Рух» открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Ростислав Лях.

«Верес» забил на 69-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда.

А вот «Рух» свой второй гол забил по правилам. Бабукар Фаал в касание замкнул передачу с фланга.

Товарищеский матч. 26 июля. Винники

«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0

Голы: Лях, 11, Фаал, 86

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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