Рух Львов – Верес Ровно – 2:0. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках
«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный матч.
Первый контрольный поединок начался в 11:00. Команды активно провели начало матча и обменялись моментами на стартовых минутах.
«Рух» открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Ростислав Лях.
«Верес» забил на 69-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда.
А вот «Рух» свой второй гол забил по правилам. Бабукар Фаал в касание замкнул передачу с фланга.
Товарищеский матч. 26 июля. Винники
«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0
Голы: Лях, 11, Фаал, 86
Видео голов и обзор матча
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