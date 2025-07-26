Рух в спарринге обыграл Верес. Команды проведут еще один матч
Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках
«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут сразу два спарринга.
Первый контрольный поединок начался в 11:00. Команды активно провели начало матча и обменялись моментами на стартовых минутах.
«Рух» открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Ростислав Лях.
«Верес» забил на 69-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда.
А вот «Рух» свой второй гол забил по правилам. Бабукарр Фаал в касание замкнул передачу с фланга.
Второй поединок «Руха» и «Вереса» также пройдет на базе «Руха» в Винниках. Начало матча в 13:00.
Товарищеский матч. 26 июля. Винники
«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0
Голы: Лях, 11, Фаал, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер отметил плохой подход к бою со стороны американца
Динамо и Шахтер выиграли матчи Q2, а Полесье и Александрия очков не набрали