Рух в спарринге обыграл Верес. Команды проведут еще один матч

«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут сразу два спарринга.

Первый контрольный поединок начался в 11:00. Команды активно провели начало матча и обменялись моментами на стартовых минутах.

«Рух» открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Ростислав Лях.

«Верес» забил на 69-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда.

А вот «Рух» свой второй гол забил по правилам. Бабукарр Фаал в касание замкнул передачу с фланга.

Второй поединок «Руха» и «Вереса» также пройдет на базе «Руха» в Винниках. Начало матча в 13:00.

Товарищеский матч. 26 июля. Винники

«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0

Голы: Лях, 11, Фаал, 86