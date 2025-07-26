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Рух Львов
26.07.2025 11:00 – FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 13:32 | Обновлено 26 июля 2025, 15:00
409
0

Рух в спарринге обыграл Верес. Команды проведут еще один матч

Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках

26 июля 2025, 13:32 | Обновлено 26 июля 2025, 15:00
409
0
Рух в спарринге обыграл Верес. Команды проведут еще один матч
ФК Рух

«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут сразу два спарринга.

Первый контрольный поединок начался в 11:00. Команды активно провели начало матча и обменялись моментами на стартовых минутах.
«Рух» открыл счет на 11-й минуте. Автором гола стал Ростислав Лях.

«Верес» забил на 69-й минуте. Но гол не засчитали из-за офсайда.

А вот «Рух» свой второй гол забил по правилам. Бабукарр Фаал в касание замкнул передачу с фланга.

Второй поединок «Руха» и «Вереса» также пройдет на базе «Руха» в Винниках. Начало матча в 13:00.

Товарищеский матч. 26 июля. Винники

«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0

Голы: Лях, 11, Фаал, 86

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Ростислав Лях Бабукарр Фаал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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