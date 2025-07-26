Источник: треть арбитров УПЛ провалила тесты, названы имена

Начало нового сезона Украинской Премьер-лиги, который должен стартовать 1 августа, оказалось под вопросом из-за критической ситуации с арбитрами. По информации журналиста Игоря Бурбаса, около трети судей, входящих в элитный список УАФ, не сдали обязательный фитнес-тест ФИФА.

Из 28 арбитров, допущенных к обслуживанию матчей УПЛ в сезоне 2025/26, по меньшей мере 10 провалили нормативы. Некоторые из них даже не смогли добежать до финиша. Среди тех, кто не справился с тестом, названы такие имена: Владимир Новохатний, Андрей Шандор, Максим Козыряцкий, Александр Соловьян, Максим Фирсов, Анастасия Романюк, София Причина, Людмила Тельбух, Кристина Козорог – они сошли с дистанции. Пробежали, но не сумели уложиться в нужное время следующие судьи: Сергей Задиран, Александр Омельченко и Игорь Пасхал.

Согласно регламенту и судейским правилам, такие арбитры не имеют права работать на матчах до повторной сдачи тестов. В то же время, по информации журналиста, им Катерина Монзуль пообещала временную работу в фургонах VAR – несмотря на невыполнение нормативов, что напрямую противоречит правилам.

УАФ пока не комментирует ситуацию официально, а внутри федерации не знают, как оперативно закрыть нехватку квалифицированных судей. Ведь для обслуживания одного матча необходимо как минимум трое основных арбитров – главный судья, VAR и резервный. Повторное тестирование ожидается не раньше середины августа, так что в случае отсутствия решения старт чемпионата Украины может быть сорван или частично перенесен.