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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 04:15 | Обновлено 26 июля 2025, 05:05
186
0

Источник: треть арбитров УПЛ провалила тесты, названы имена

Сезон УПЛ, старт которого намечен на 1 августа, оказался под угрозой срыва

26 июля 2025, 04:15 | Обновлено 26 июля 2025, 05:05
186
0
Источник: треть арбитров УПЛ провалила тесты, названы имена
УАФ

Начало нового сезона Украинской Премьер-лиги, который должен стартовать 1 августа, оказалось под вопросом из-за критической ситуации с арбитрами. По информации журналиста Игоря Бурбаса, около трети судей, входящих в элитный список УАФ, не сдали обязательный фитнес-тест ФИФА.

Из 28 арбитров, допущенных к обслуживанию матчей УПЛ в сезоне 2025/26, по меньшей мере 10 провалили нормативы. Некоторые из них даже не смогли добежать до финиша. Среди тех, кто не справился с тестом, названы такие имена: Владимир Новохатний, Андрей Шандор, Максим Козыряцкий, Александр Соловьян, Максим Фирсов, Анастасия Романюк, София Причина, Людмила Тельбух, Кристина Козорог – они сошли с дистанции. Пробежали, но не сумели уложиться в нужное время следующие судьи: Сергей Задиран, Александр Омельченко и Игорь Пасхал.

Согласно регламенту и судейским правилам, такие арбитры не имеют права работать на матчах до повторной сдачи тестов. В то же время, по информации журналиста, им Катерина Монзуль пообещала временную работу в фургонах VAR – несмотря на невыполнение нормативов, что напрямую противоречит правилам.

УАФ пока не комментирует ситуацию официально, а внутри федерации не знают, как оперативно закрыть нехватку квалифицированных судей. Ведь для обслуживания одного матча необходимо как минимум трое основных арбитров – главный судья, VAR и резервный. Повторное тестирование ожидается не раньше середины августа, так что в случае отсутствия решения старт чемпионата Украины может быть сорван или частично перенесен.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры) Игорь Бурбас Владимир Новохатний Андрей Шандор София Причина Максим Козыряцкий Александр Соловьян Анастасия Романюк Людмила Тельбух Кристина Козорог Сергей Задиран Александр Омельченко Игорь Пасхал Комитет арбитров УАФ судейские курсы Катерина Монзуль учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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