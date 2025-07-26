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26 июля 2025, 10:49 |
225
0

Рух и Верес сыграют два спарринга за день. Стартовые составы

Поединки пройдут на базе «Руха» в Винниках и начнутся в 11:00 и 13:00

26 июля 2025, 10:49 |
225
0
Рух и Верес сыграют два спарринга за день. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут сразу два спарринга.

На летних сборах «Рух» сыграл семь контрольных матчей. Львовский клуб обыграл «Черноморец» (1:0), проиграл тернопольской «Ниве» (1:2), польскому клубу «Сталь» Жешув (0:1), «Буковине» (0:2) и клубу второй лиги «Куликов-Белка» (2:4). Также «Рух» сыграл вничью с «Агробизнесом» (1:1) и «Эпицентром» (1:1).

«Верес» на учебно-тренировочных сборах провел семь поединков. Ранее команда Олега Шандрука обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0), «Колос-2» (2:1) «Подолье» (4:1) и обменялась победами с киевской «Оболонью» – 1:0 и 0:3.

Поединки «Руха» и «Вереса» пройдут на полях базы «Руха» в Винниках. Начало матчей в 11:00 и 13:00.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста «Руха» в ЛНЗ.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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