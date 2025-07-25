ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ
Олег Горин стал игроком черкасского клуба
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского центрального защитника Олега Горина. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
По официальной информации, Олег перебрался в расположение «фиолетовых» на правах свободного агента, попрощавшись со львовским «Рухом». О финансовых аспектах никакой информации нет.
Олег Горин присоединился к Руху в январе 2025 года и провел 9 матчей в рамках УПЛ, где забил 1 гол. Летом он покинул львовскую команду.
Также у Олега есть опыт выступлений за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию». Его сильные стороны хорошо знакомы Виталию Пономареву, с которым он работал во львовском клубе «Рух».
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