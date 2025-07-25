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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 19:04 |
979
2

ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ

Олег Горин стал игроком черкасского клуба

25 июля 2025, 19:04 |
979
2
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ
ФК Рух. Олег Горин

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского центрального защитника Олега Горина. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Олег перебрался в расположение «фиолетовых» на правах свободного агента, попрощавшись со львовским «Рухом». О финансовых аспектах никакой информации нет.

Олег Горин присоединился к Руху в январе 2025 года и провел 9 матчей в рамках УПЛ, где забил 1 гол. Летом он покинул львовскую команду.

Также у Олега есть опыт выступлений за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию». Его сильные стороны хорошо знакомы Виталию Пономареву, с которым он работал во львовском клубе «Рух».

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Олег Горин ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 2
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dudigo78
А Рух взагалі то збирається грати офіційні матчі цього сезону?
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0
ivankondrat96
Важко буде Руху в новому сезоні
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0
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