ЛНЗ – жесткая перезагрузка. Что ждать от Каюка и Пономарева?

ЛНЗ всегда был интересным проектом. Клуб с собственным видением, академией, громкими инвестициями и амбициями «играть в другой футбол». Но два года в УПЛ оказались не историей о системности, а хаосе.

Четыре тренера за два сезона, изменения в составе без четкой логики. Все это превратило проект с потенциалом в команду, где сложно понять не только стиль игры, но и цели.

Состав формировался наугад. Легионеры приезжали пачками и непонятно зачем. Неудивительно, что многие покинувшие ЛНЗ легионеры не смогли найти новые клубы на соответствующем уровне. Тилль – до сих пор без команды. Салиху заинтересовал только клуб Первой лиги Польши.

Команда была сформирована беспорядочно, без структуры. И как следствие по нашей информации – у черкасчан проблемы с тем, чтобы договориться об аренде своих игроков в другие клубы. В первую очередь из-за зарплат, которые устанавливались в прошлые сезоны. К примеру, один из футболистов, Каплиенко, по нашей информации, получает $15 тысяч в месяц.

По данным из разных источников, тандем Тарасенко и Колесника за последние два сезона потратили около 5 миллионов евро. Трансферы на сотни тысяч – за футболистов, почти ничего не давших команде. Момо, Бара и Молло – более 1,6 млн. на троих.

После очередного неудачного периода в клубе появляется новый генеральный директор Василий Каюк. И это неожиданное решение. Человек с бэкграундом в детском футболе без опыта в УПЛ. В футбольной среде имя Каюка вызывает неоднозначную реакцию — в большинстве своем критическую. Говорят, что он «жесткий», что не выбирает средства для достижения цели, а сам он себя называет «человек-результат». И это так: «Мункач», потом «Рух», теперь – ЛНЗ.

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Под его руководством черкасская академия показала высокие результаты за короткий период: пятое место среди всех академий Украины, серебряные медали чемпионата ДЮФЛ и шесть игроков в юношеских сборных. В то же время это был довольно рискованный выбор — тем более что на рынке был доступен Иван Телько, менеджер, доведший «Александрию» до серебряных медалей УПЛ. Но ЛНЗ пошел другим путем.

За первые два месяца – минус 15 человек в клубном штате. 14 футболистов простились с командой. В клубе пересмотрены медиа, организация процессов, произошло обновление ключевых позиций. Люди, которые появились здесь благодаря блогам или связям, уволены — это болезненно, но необходимо. Введен режим тишины, ходят слухи, что один из сотрудников – Артур Иноземцев, уволен за то, что он сообщил в медиа точный диагноз травмы игрока Путри. Клуб не скрывает – это жесткая перезагрузка. Думаю, что никто не ожидал такого от 25-летнего человека без опыта.

В разговорах с некоторыми игроками стало понятно – предыдущий тренер Роман Григорчук уже не вытягивает уровень Премьер-лиги. Тренировать команду на область – это одно. Готовить клуб УПЛ – совсем другое.

Новый главный тренер – Виталий Пономарев. Назначение выглядит осмысленным: впервые за долгое время в ЛНЗ появился понятный вектор. Пономарев известен не широким массам, но очень хорошо – в профессиональной футбольной среде. Это специалист системного типа: методический, структурный, с глубоким пониманием всех процессов в клубе. Руководство клуба пытается собрать состав именно под Пономаревым, но этот процесс еще не завершен. В спаррингах команда демонстрирует высокий прессинг, четкое построение в атаке и результаты.

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Если говорить об этом трансферном окне. За 1,35 миллиона евро (данные из открытых источников) клуб подписал: Даниила Кравчука – лучшего бомбардира Первой лиги, Дениса Кузика, Романа Дидыка, Дмитрия Ледвия – молодежь с потенциалом и еще несколько футболистов под четкую систему. Трансферное окно ЛНЗ – одно из самых интересных в этом сезоне, его можно поставить наряду с «Металлистом 1925».

ЛНЗ больше не выглядит как игрушка и в то же время это еще не проект с прогнозируемыми результатами. То, как руководство перезагружает клуб, выходит за пределы стандартов украинского футбола. Решительно, иногда резко, но с идеей и целью. Что из этого получится – сказать сложно. Но одно уже сейчас очевидно: следить за ЛНЗ в новом сезоне будет очень интересно.