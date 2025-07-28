Источник: защитник Вереса в шаге от перехода в клуб Первой лиги
Назар Балаба может оказаться в клубе ЮКСА
20-летний центральный защитник футбольного клуба «Верес» Ровно, Назар Балаба, может покинуть расположение ровенской команды в летнее трансферное окно.
По информации издания Sportarena, молодой игрок в ближайшее время может оказаться в составе перволигового клуба ЮКСА.
Балаба – воспитанник киевского «Динамо», который перешел в «Верес» зимой 2025 года и подписал соглашение на три года. В течение пяти месяцев в клубе Назару удалось провести только три матча в УПЛ. Голами и ассистами Балаба не отмечался.
Ранее сообщалось, что в клуб ЮКСА перешел другой воспитанник «Динамо».
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