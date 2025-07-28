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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 08:37 | Обновлено 28 июля 2025, 08:40
527
0

Источник: защитник Вереса в шаге от перехода в клуб Первой лиги

Назар Балаба может оказаться в клубе ЮКСА

28 июля 2025, 08:37 | Обновлено 28 июля 2025, 08:40
527
0
Источник: защитник Вереса в шаге от перехода в клуб Первой лиги
ФК Динамо Киев. Назар Балаба

20-летний центральный защитник футбольного клуба «Верес» Ровно, Назар Балаба, может покинуть расположение ровенской команды в летнее трансферное окно.

По информации издания Sportarena, молодой игрок в ближайшее время может оказаться в составе перволигового клуба ЮКСА.

Балаба – воспитанник киевского «Динамо», который перешел в «Верес» зимой 2025 года и подписал соглашение на три года. В течение пяти месяцев в клубе Назару удалось провести только три матча в УПЛ. Голами и ассистами Балаба не отмечался.

Ранее сообщалось, что в клуб ЮКСА перешел другой воспитанник «Динамо».

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Андрей Витренко Источник: Sportarena
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