Источник: защитник Вереса в шаге от перехода в клуб Первой лиги

20-летний центральный защитник футбольного клуба «Верес» Ровно, Назар Балаба, может покинуть расположение ровенской команды в летнее трансферное окно.

По информации издания Sportarena, молодой игрок в ближайшее время может оказаться в составе перволигового клуба ЮКСА.

Балаба – воспитанник киевского «Динамо», который перешел в «Верес» зимой 2025 года и подписал соглашение на три года. В течение пяти месяцев в клубе Назару удалось провести только три матча в УПЛ. Голами и ассистами Балаба не отмечался.

Ранее сообщалось, что в клуб ЮКСА перешел другой воспитанник «Динамо».