ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Первой лиги

Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о подписании 22-летнего центрального защитника «Миная» Павла Западного.

Молодой футболист заключил договор с новым клубом на два сезона – до 2027 года.

Последние четыре месяца Павел находился в команде «Минай», за которую защитнику удалось отыграть четыре матча.

Также в своей карьере Западный выступал за «Локомотив» Киев, «Кудровку», молодежки «Александрии» и «Динамо».

Ранее клуб ЮКСА пригласил в тренерский штаб бывшего игрока «Динамо».