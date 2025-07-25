Украина. Первая лига25 июля 2025, 18:31 | Обновлено 25 июля 2025, 18:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Первой лиги
Павел Западный будет выступать за команду ЮКСА
25 июля 2025, 18:31 | Обновлено 25 июля 2025, 18:33
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Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о подписании 22-летнего центрального защитника «Миная» Павла Западного.
Молодой футболист заключил договор с новым клубом на два сезона – до 2027 года.
Последние четыре месяца Павел находился в команде «Минай», за которую защитнику удалось отыграть четыре матча.
Также в своей карьере Западный выступал за «Локомотив» Киев, «Кудровку», молодежки «Александрии» и «Динамо».
Ранее клуб ЮКСА пригласил в тренерский штаб бывшего игрока «Динамо».
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