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Украина. Первая лига
25 июля 2025, 18:31 | Обновлено 25 июля 2025, 18:33
401
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Первой лиги

Павел Западный будет выступать за команду ЮКСА

25 июля 2025, 18:31 | Обновлено 25 июля 2025, 18:33
401
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Первой лиги
ФК Локомотив Киев. Павел Захидный

Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о подписании 22-летнего центрального защитника «Миная» Павла Западного.

Молодой футболист заключил договор с новым клубом на два сезона – до 2027 года.

Последние четыре месяца Павел находился в команде «Минай», за которую защитнику удалось отыграть четыре матча.

Также в своей карьере Западный выступал за «Локомотив» Киев, «Кудровку», молодежки «Александрии» и «Динамо».

Ранее клуб ЮКСА пригласил в тренерский штаб бывшего игрока «Динамо».

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Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
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