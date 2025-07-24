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Украина. Первая лига
24 июля 2025, 12:41 |
1012
0

Бывший футболист Динамо вошел в тренерский штаб клуба из Первой лиги

Сергей Люлька будет работать ассистентом главного тренера ФК ЮКСА Тарасовка

24 июля 2025, 12:41 |
1012
0
Бывший футболист Динамо вошел в тренерский штаб клуба из Первой лиги
ФК ЮКСА Тарасовка. Сергей Люлька

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Люлька определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. 35-летний специалист вошел в тренерский штаб ФК ЮКСА из Тарасовки.

Об этом сообщила клубная пресс-служба в социальных сетях. Люлька будет работать ассистентом главного тренера Андерсона Рибейро.

«Сергей Николаевич Люлька – ассистент главного тренера ЮКСА. На протяжении игровой карьеры защищал цвета киевского «Динамо», одесского «Черноморца», черниговской «Десны», ужгородской «Говерлы», харьковского «Металлиста», чешского «Слована» и ФК «Львов».

Вызывался в ряды сборных Украины U-19 и U-21, является чемпионом Европы среди юношей (U-19). Поздравляем Сергея Николаевича в тренерском штабе ЮКСА», – сообщил клуб.

В июле новым тренером команды стал бразильский специалист Андерсон Рибейро, который провел часть своей карьеры в Украине. Во главе ЮКСА в прошлом сезоне сначала работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова.

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Николай Титюк Источник: ФК ЮКСА
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