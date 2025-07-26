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Товарищеские матчи
Рух Львов
26.07.2025 13:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 15:21 | Обновлено 26 июля 2025, 16:24
378
0

Взяли реванш. Верес в контрольном матче обыграл Рух

Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках

26 июля 2025, 15:21 | Обновлено 26 июля 2025, 16:24
378
0
Взяли реванш. Верес в контрольном матче обыграл Рух
ФК Рух

«Рух» и «Верес» продолжают подготовку к началу нового сезона. В субботу, 26 июля, команды сыграли сразу два спарринга.

В первом поединке «Рух»одержал победу со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе львовского клуба отметились Ростислав Лях и Бабукарр Фаал.

Второй поединок «Руха» и «Вереса» также прошел на базе «Руха» в Винниках. «Верес» был на стоен взять реванш за поражение в первом матче. И на 12-й минуте Дмитрий Маткивский вывел команду гостей вперед.

«Рух» отыгрался на 34-й минуте. Василий Рунич выиграл борьбу у защитника и пробил в угол.

И все же «Вересу» удалось одержать победу. Решающий гол на 68-й минуте забил Аладжи Уолли. Результативная передача на счету Маткивского.

Товарищеский матч. 26 июля. Винники

«Рух» Львов – «Верес» Ровно – 1:2

Голы: Рунич, 34 – Маткивский, 12, Уолли, 68

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Василий Рунич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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