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Колос Ковалевка
26.07.2025 17:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 19:12 | Обновлено 26 июля 2025, 19:17
63
0

Колос завершил программу летних спаррингов победой над ФК ЮКСА

Поединок прошел на поле «Колоса» в Ковалевке

26 июля 2025, 19:12 | Обновлено 26 июля 2025, 19:17
63
0
Колос завершил программу летних спаррингов победой над ФК ЮКСА
ФК Колос

«Колос» и ЮКСА завершают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Колоса».

Спарринг с ФК ЮКСА стал для «Колоса» вторым за день. Ранее Команда Руслана Костышина провела контрольный матч с «Эпицентром». Поединок завершился победой «Колоса» со счетом 5:0.

Выиграл «Колос» и второй контрольный матч. Единственный гол в матче на 28-й минуте забил Андрей Понедельник.

Впереди команду Руслана Костышина ждут матчи УПЛ. В первом туре нового чемпионата «Колос» сыграет с криворожским «Кривбассом».

Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» – ЮКСА – 1:0

Гол: Понедельник, 28

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка ЮКСА Тарасовка Андрей Понедельник
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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