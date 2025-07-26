Колос завершил программу летних спаррингов победой над ФК ЮКСА
Поединок прошел на поле «Колоса» в Ковалевке
«Колос» и ЮКСА завершают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Колоса».
Спарринг с ФК ЮКСА стал для «Колоса» вторым за день. Ранее Команда Руслана Костышина провела контрольный матч с «Эпицентром». Поединок завершился победой «Колоса» со счетом 5:0.
Выиграл «Колос» и второй контрольный матч. Единственный гол в матче на 28-й минуте забил Андрей Понедельник.
Впереди команду Руслана Костышина ждут матчи УПЛ. В первом туре нового чемпионата «Колос» сыграет с криворожским «Кривбассом».
Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка, стадион «Колос»
«Колос» – ЮКСА – 1:0
Гол: Понедельник, 28
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