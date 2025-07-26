Отгрузили пять мячей. Колос в контрольном матче разгромил Эпицентр
Поединок прошел на стадионе «Колоса» в Ковалевке
«Колос» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Колоса».
Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился албанский легионер «Колоса» Ариналдо Ррапай.
После перерыва подопечные Руслана Костышина отправили в ворота «Эпицентра» еще четыре мяча. «Колос» одержал уверенную победу. А вот главному тренеру «Эпицентра» Сергею Нагорняку есть над чем подумать перед первым матчем в УПЛ.
26 июля «Колос» проведет еще один матч. Подопечные Руслана Костышина сыграют с ФК ЮКСА. Начало поединка в 17:00.
Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка, стадион «Колос»
«Колос» – «Эпицентр» – 5:0
Голы: Ррапай (12), Бурда (65), Алефиренко (67), Третьяков (78), Гусол (85)
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