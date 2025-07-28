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Колос Ковалевка
26.07.2025 12:00 – FT 5 : 0
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 12:12 | Обновлено 28 июля 2025, 12:13
119
0

Колос – Эпицентр – 5:0. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел на стадионе «Колоса» в Ковалевке

28 июля 2025, 12:12 | Обновлено 28 июля 2025, 12:13
119
0
Колос – Эпицентр – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

«Колос» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный поединок на поле «Колоса».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился албанский легионер «Колоса» Ариналдо Ррапай.

После перерыва подопечные Руслана Костышина отправили в ворота «Эпицентра» еще четыре мяча. «Колос» одержал уверенную победу. А вот главному тренеру «Эпицентра» Сергею Нагорняку есть над чем подумать перед первым матчем в УПЛ.

Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» – «Эпицентр» – 5:0

Голы: Ррапай (12), Бурда (67), Алефиренко (67), Третьяков (78), Гусол (85)

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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