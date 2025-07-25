В субботу, 26 июля, состоится товарищеская игра между «Колосом» и «Эпицентром». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Колос Ковалевка

За 30 поединков УПЛ прошлого сезона коллектив набрал 36 очков и занял 10-ю строчку таблицы, уступив «Верес», который разместился на 9-м месте из-за худших статистики в очных играх. Из Кубка Украины «Колос» вылетел еще на стадии 1/16 финала после минимального поражения в игре с киевской «Оболонью».

Эпицентр Каменец-Подольский

В прошлом сезоне команде наконец-то подчинилось историческое достижение – выход в самый высокий футбольный дивизион Украины. За 22 игры Первой лиги «Эпицентр» набрал 53 балла, оторвавшись от ближайших конкурентов по меньшей мере на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке не сложилось совсем – команда вылетела от «Скалы 1911» на стадии 1/64 финала.

Интересные факты

«Эпицентр» пропустил всего 15 мячей в прошлом сезоне Первой лиги - лучший результат среди всех команд чемпионата. Также коллектив забил больше голов на турнире – 39.

В прошлом сезоне Первой лиги «Эпицентр» потерпел лишь 1-е поражение, произошло это в игре против «Агробизнеса» в середине сентября.

«Колос» пропустил всего 25 голов в прошлом сезоне УПЛ – лучший показатель только у «Динамо» (19) и «Александрии» (22).

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