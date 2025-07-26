Колос проводит товарищеский матч с ФК ЮКСА. Стартовые составы

«Колос» и ЮКСА продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут контрольный поединок на поле «Колоса».

Спарринг с ФК ЮКСА станет для «Колоса» вторым за день. Ранее Команда Руслана Костышина провела контрольный матч с «Эпицентром». Матч завершился победой «Колоса» со счетом 5:0.

В остальных матчах на летних учебно-тренировочных сборах «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1) и со счетом 2:3 уступил «Вересу». Затем «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2) и со счетом 3:1 обыграл СК «Полтава». В предыдущем спарринге «Колос» со счетом 1:2 проиграл черкасскому ЛНЗ.

ЮКСА на летних сборах одержала победы над «Чайкой» (1:0) и «Черниговом» (2:0). Также команда поиграла клубам «Ребел» (0:2), «Шахтер» U-19 (0:1) и ЛНЗ (0:2).

Матч «Колос» – ЮКСА начнется в 17:00. Трансляция не запланирована.