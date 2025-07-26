Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос проводит товарищеский матч с ФК ЮКСА. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
26.07.2025 17:00 – 51 1 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 16:29 | Обновлено 26 июля 2025, 16:30
163
0

Колос проводит товарищеский матч с ФК ЮКСА. Стартовые составы

Поединок пройдет в Ковалевке и начнется в 17:00

26 июля 2025, 16:29 | Обновлено 26 июля 2025, 16:30
163
0
Колос проводит товарищеский матч с ФК ЮКСА. Стартовые составы
ФК Колос

«Колос» и ЮКСА продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 26 июля, команды проведут контрольный поединок на поле «Колоса».

Спарринг с ФК ЮКСА станет для «Колоса» вторым за день. Ранее Команда Руслана Костышина провела контрольный матч с «Эпицентром». Матч завершился победой «Колоса» со счетом 5:0.

В остальных матчах на летних учебно-тренировочных сборах «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1) и со счетом 2:3 уступил «Вересу». Затем «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2) и со счетом 3:1 обыграл СК «Полтава». В предыдущем спарринге «Колос» со счетом 1:2 проиграл черкасскому ЛНЗ.

ЮКСА на летних сборах одержала победы над «Чайкой» (1:0) и «Черниговом» (2:0). Также команда поиграла клубам «Ребел» (0:2), «Шахтер» U-19 (0:1) и ЛНЗ (0:2).

Матч «Колос» – ЮКСА начнется в 17:00. Трансляция не запланирована.

По теме:
Полтавская Ворскла в товарищеском матче уступила Виктории Сумы
Красивый гол не помог. Ливерпуль проиграл Милану
К сезону готовы. В заключительном спарринге на сборах Пробой забил 9 мячей
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Первая лига Украины стартовые составы ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Футбол | 26 июля 2025, 11:29 20
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером

Вингер донецкого клуба Кевин неоднократно подвергался расистским оскорблениям

Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26 июля 2025, 11:07 5
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше

Легендарный боксер отметил плохой подход к бою со стороны американца

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26.07.2025, 01:25
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Теннис | 26.07.2025, 14:05
Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26.07.2025, 16:27
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
25.07.2025, 07:28 10
Бокс
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
25.07.2025, 09:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем