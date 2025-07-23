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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань вернул в Полесье игрока Александрии
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 17:10 |
1295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань вернул в Полесье игрока Александрии

Никита Кравченко подписал полноценный контракт с житомирянами

23 июля 2025, 17:10 |
1295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань вернул в Полесье игрока Александрии
ФК Полесье. Никита Кравченко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского правого защитника «Александрии» Никиты Кравченко.

Отмечается, что контракт 28-летнего футболиста со «стаей» рассчитан на 3 следующих сезона. В «Полесье» он взял 4-й номер.

В сезоне 2023/24 Никита уже защищал цвета «Полесья» на правах аренды. За этот период он провел 15 матчей в составе «волков», отличившись двумя результативными передачами.

За свою карьеру Кравченко успел поиграть за «Динамо», «Олимпик», «Днепр-1», «Александрию» и «Полесье». Всего – 113 матчей и 17 голевых передач на профессиональном уровне.

В прошлом сезоне Никита Кравченко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Полесье» попрощалось с бразильским нападающим.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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