Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива оформила переход сына известного вратаря
Украина. Первая лига
31 июля 2025, 14:37 | Обновлено 31 июля 2025, 14:39
965
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива оформила переход сына известного вратаря

Юрий Тлумак представлен в качестве нового игрока

31 июля 2025, 14:37 | Обновлено 31 июля 2025, 14:39
965
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива оформила переход сына известного вратаря
ФК Нива. Юрий Тлумак

Полузащитник Юрий Тлумак, сын известного вратаря Андрея Тлумака, официально стал новым игроком клуба первой лиги «Нива» Тернополь.

В составе новой команды Юрий будет выступать под 6-м номером. Детали соглашения стороны не разглашают.

«Рады, что ты с нами! Желаем успехов в жёлто-зелёной футболке и много побед вместе с «Нивой», — написала пресс-служба клуба.

Последним клубом Тлумака был львовский «Рух», который Юрий покинул по завершении сезона 2024/25. За полгода в команде полузащитник провёл всего три матча и не отметился результативными действиями.

По теме:
Рух – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак
ЮКСА – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
трансферы Андрей Тлумак Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Юрий Тлумак Рух Львов
Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Футбол | 30 июля 2025, 15:40 73
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»

Известный специалист удивлен уровню оппозиции в Лиге чемпионов

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Футбол | 30 июля 2025, 18:46 9
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 14:19
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Футбол | 31.07.2025, 13:45
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем