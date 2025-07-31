ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива оформила переход сына известного вратаря

Полузащитник Юрий Тлумак, сын известного вратаря Андрея Тлумака, официально стал новым игроком клуба первой лиги «Нива» Тернополь.

В составе новой команды Юрий будет выступать под 6-м номером. Детали соглашения стороны не разглашают.

«Рады, что ты с нами! Желаем успехов в жёлто-зелёной футболке и много побед вместе с «Нивой», — написала пресс-служба клуба.

Последним клубом Тлумака был львовский «Рух», который Юрий покинул по завершении сезона 2024/25. За полгода в команде полузащитник провёл всего три матча и не отметился результативными действиями.