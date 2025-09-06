ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало 18-летнего Джамала Абубакара

Клуб украинской Премьер-лиги «Полесье» подписал 18-летнего ганского полузащитника Джамала Абубакара.

Сообщается, что молодой африканец перебрался в Украину из клуба Dansoman Wise Xi, который и отрапортовал о сделке в соцсетях.

Другие подробности сделки пока остаются неизвестными.

«Полесье» официально не сообщало о подписании Абубакара, однако уже зарегистрировало молодого футболиста для участия во внутренних соревнованиях по списку «Б», информация о чем содержится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.