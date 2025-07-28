Украина. Премьер лига28 июля 2025, 21:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро
Фернандо Энрике будет помогать команде добиваться результатов
28 июля 2025, 21:15 |
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24-летний бразильский полузащитник «Крузейро» Фернандо Энрике стал игроком «Александрии».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2028 года.
Фернандо Энрике начинал карьеру в «Гремио». Впоследствии выступал за клубы "Вила Новая Гояния", "Португеза", "КРБ" и "Крузейро".
В чемпионатах Бразилии он сыграл 54 матча и сделал 1 голевую передачу.
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