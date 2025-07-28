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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 21:15 |
628
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро

Фернандо Энрике будет помогать команде добиваться результатов

28 июля 2025, 21:15 |
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро
ФК Александрия

24-летний бразильский полузащитник «Крузейро» Фернандо Энрике стал игроком «Александрии».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2028 года.

Фернандо Энрике начинал карьеру в «Гремио». Впоследствии выступал за клубы "Вила Новая Гояния", "Португеза", "КРБ" и "Крузейро".

В чемпионатах Бразилии он сыграл 54 матча и сделал 1 голевую передачу.

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Александрия Крузейро трансферы трансферы УПЛ
Александр Сильченко Источник: ФК Александрия
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