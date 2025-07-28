ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро

24-летний бразильский полузащитник «Крузейро» Фернандо Энрике стал игроком «Александрии».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2028 года.

Фернандо Энрике начинал карьеру в «Гремио». Впоследствии выступал за клубы "Вила Новая Гояния", "Португеза", "КРБ" и "Крузейро".

В чемпионатах Бразилии он сыграл 54 матча и сделал 1 голевую передачу.