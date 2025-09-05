Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 17:06
329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21

Игрок «Полесья» Сергей Корнийчук проведет сезон 2025/26 в составе ровенского клуба

05 сентября 2025, 17:06 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:13
329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
ФК Полесье. Сергей Корнийчук

Ровенский «Верес» официально усилил состав 21-летним фланговым защитником Сергеем Корнийчуком.

Молодой игрок перешел в «Верес» из житомирского «Полесья» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/26.

За житомирский клуб Сергей выступал в течение одного года, сыграв за «волков» всего три матча.

Также в своей карьере Корнийчук представлял цвета «Миная» и запорожского «Металлурга».

В данный момент Сергей находится вместе со сборной Украины U-21 в городе Друскининкай, где национальная команда проведет матч против Литвы в отборе к Евро-2027.

Этот матч может стать дебютным для Корнийчука за молодежную сборную Украины. Поединок с Литвой состоится 5 сентября в 19:00.

трансферы аренда игрока Верес Ровно Полесье Житомир трансферы УПЛ Сергей Корнийчук
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
