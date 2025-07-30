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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 16:25 | Обновлено 30 июля 2025, 16:42
495
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал полузащитника-легионера

Рейляну перешел на правах аренды

30 июля 2025, 16:25 | Обновлено 30 июля 2025, 16:42
495
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал полузащитника-легионера
ФК Рух. Влад Рейляну

Клуб УПЛ Рух объявил о подписании полузащиника Влада Рейляну. Игрок Зимбру перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

22-летний молдавский футболист родился в городе Анений Ной в Молдове. Является воспитанником клуба Зимбру из столицы страны – Кишинева. В составе этой команды Рейляну провел 120 матчей, забив 11 голов и отдав 20 ассистов.

Также Влад выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В составе сборных U-19 и U-20 он в общей сложности сыграл 7 матчей. А в составе сборной Молдовы U-21 провел 12 поединков, отличившись 5 голами и 1 ассистом.

За Рух Рейляну выступит под 8 номером.

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Рух Львов Зимбру Кишинев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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