  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 02:49 |
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером

Венесуэльский форвард Брайан Кастильо подписал контракт до 31 мая 2028 года с опцией продления

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером
ФК Александрия. Брайан Кастильо

Форвард «Депортиво Тачира» и сборной Венесуэлы Брайан Кастильо продолжит карьеру в чемпионате Украины. О трансфере 24-летнего легионера объявила «Александрия».

«Футбольный клуб «Александрия» подписал венесуэльского нападающего Брайана Хосе Кастильо Росендо. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года с опцией продления на год.

Брайан родился 14 мая 2001 года в городе Баркисимето (штат Лара, Венесуэла). Начал свою футбольную карьеру в Венесуэле. Выступал в Примере Дивизионе за «Депортиво Лара» и «Депортиво Тачира». Всего, в клубной карьере провел 140 матчей, отличившись 23 забитыми голами и четырьмя ассистами.

Является игроком национальной сборной Венесуэлы. Первый вызов Брайана Кастильо в национальную сборную состоялся на товарищеский матч против США 18 января 2025 года.

Брайан – первый венесуэлец в истории нашего клуба. Поздравляем и желаем удачи!» – сообщила клубная пресс-служба.

