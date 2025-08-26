ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с 24-летним легионером

Форвард «Депортиво Тачира» и сборной Венесуэлы Брайан Кастильо продолжит карьеру в чемпионате Украины. О трансфере 24-летнего легионера объявила «Александрия».

«Футбольный клуб «Александрия» подписал венесуэльского нападающего Брайана Хосе Кастильо Росендо. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года с опцией продления на год.

Брайан родился 14 мая 2001 года в городе Баркисимето (штат Лара, Венесуэла). Начал свою футбольную карьеру в Венесуэле. Выступал в Примере Дивизионе за «Депортиво Лара» и «Депортиво Тачира». Всего, в клубной карьере провел 140 матчей, отличившись 23 забитыми голами и четырьмя ассистами.

Является игроком национальной сборной Венесуэлы. Первый вызов Брайана Кастильо в национальную сборную состоялся на товарищеский матч против США 18 января 2025 года.

Брайан – первый венесуэлец в истории нашего клуба. Поздравляем и желаем удачи!» – сообщила клубная пресс-служба.