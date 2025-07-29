ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего игрока ПСЖ

«Александрия» официально объявила о подписании французского вингера швейцарского «Ксамакса» Хуссейна Туати.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года с возможностью продления на 1 год.

Хуссейн родился 3 октября 2001 года в городе Понтуаз (Франция). Начинал свой футбольный путь в клубах «Энтенте» и «Олимпик Лион». С 19 лет начал выступать за молодежную команду «ПСЖ» U-19. Также играл за швейцарские клубы: «Виль», «Серветт» и «Ксамакс». Всего в клубной карьере сыграл 88 матчей, отличившись 20 забитыми голами и 9 ассистами.

В прошлом сезоне Хуссейн Туати провел 25 матчей во втором дивизионе Швейцарии, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

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