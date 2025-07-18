ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ

Фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибраим Кане продолжит карьеру в Премьер-лиге – о трансфере 24-летнего футболиста объявил «Колос» из Ковалевки.

«К «Колосу» присоединился малийский полузащитник Ибраим Кане. Он родился 23 июня 2000 года в городе Бамако, Мали. Является воспитанником юношеской академии столичного клуба «Блэк Старз».

Большую часть своей профессиональной карьеры провел в составе полтавской «Ворсклы», где сыграл 159 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Игрок национальной сборной Мали – на его счету два матча за главную команду страны. Также является чемпионом Юношеского Кубка африканских наций.

Контракт с Колосом подписан на 3 года. Ибраим выбрал себе 14-й игровой номер. Искренне поздравляем Кане в нашей команде. С «Колосом» в сердце», – сообщила пресс-служба команды из Ковалевки.