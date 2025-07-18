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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 18:55 | Обновлено 18 июля 2025, 19:02
497
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ

О трансфере полузащитника объявил «Колос» из Ковалевки

18 июля 2025, 18:55 | Обновлено 18 июля 2025, 19:02
497
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ
Instagram. Ибраим Кане

Фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибраим Кане продолжит карьеру в Премьер-лиге – о трансфере 24-летнего футболиста объявил «Колос» из Ковалевки.

«К «Колосу» присоединился малийский полузащитник Ибраим Кане. Он родился 23 июня 2000 года в городе Бамако, Мали. Является воспитанником юношеской академии столичного клуба «Блэк Старз».

Большую часть своей профессиональной карьеры провел в составе полтавской «Ворсклы», где сыграл 159 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Игрок национальной сборной Мали – на его счету два матча за главную команду страны. Также является чемпионом Юношеского Кубка африканских наций.

Контракт с Колосом подписан на 3 года. Ибраим выбрал себе 14-й игровой номер. Искренне поздравляем Кане в нашей команде. С «Колосом» в сердце», – сообщила пресс-служба команды из Ковалевки.

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Колос Ковалевка Ворскла Полтава Ибрахим Кане трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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