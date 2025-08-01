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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 15:25 |
2262
4

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер покинул Динамо и уехал в Таиланд

Жерсон Родригеш будет выступать за «Канчанабури Пауэр»

01 августа 2025, 15:25 |
2262
4
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер покинул Динамо и уехал в Таиланд
facebook.com/prawat.kitthammakulnij

Новичок элитарного дивизиона чемпионата Таиланда «Канчанабури Пауэр» подписал 30-летнего форварда «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

О переходе футболиста в своих социальных сетях объявил президент «Канчанабури Пауэр» Прават Китхаммакуннит.

По информации люксембургской прессы, в Таиланд Жерсон уехал свободным агентом, так как летом нынешнего года у него завершился срок действия контракта с «Динамо».

Напомним, «Динамо» купило Жерсона Родригеша за 2 миллиона евро летом 2019 года из японского клуба «Джубило Ивата». За киевскую команду легионер провел 53 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Также за время пребывания на контракте в «Динамо» Жерсон Родригеш запомнился многочисленными скандалами, в частности, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно.

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Жерсон Родригеш Динамо Киев чемпионат Таиланда по футболу трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: RTL Luxembourg
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Комментарии 4
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OKs100
Поехал на курорты. Пляж, солнце, вечное лето, кабаки.
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0
kadaad .
Флаг ему в руки и древко по самый кончик в задний......
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Перець
якось
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Demid Romanchik
Там будет тусить нигга
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0
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