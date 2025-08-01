ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер покинул Динамо и уехал в Таиланд

Новичок элитарного дивизиона чемпионата Таиланда «Канчанабури Пауэр» подписал 30-летнего форварда «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

О переходе футболиста в своих социальных сетях объявил президент «Канчанабури Пауэр» Прават Китхаммакуннит.

По информации люксембургской прессы, в Таиланд Жерсон уехал свободным агентом, так как летом нынешнего года у него завершился срок действия контракта с «Динамо».

Напомним, «Динамо» купило Жерсона Родригеша за 2 миллиона евро летом 2019 года из японского клуба «Джубило Ивата». За киевскую команду легионер провел 53 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Также за время пребывания на контракте в «Динамо» Жерсон Родригеш запомнился многочисленными скандалами, в частности, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно.