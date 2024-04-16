Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру

Все мы ошибаемся. В августе 2019 года подавляющее большинство читателей Sport.ua позитивно оценивали едва состоявшийся на тот момент трансфер в «Динамо» вингера сборной Люксембурга Жерсона Родригеша, который ранее попил кровушки у сборной Украины в очных матчах. Однако по прошествии почти пяти лет, как принято говорить в подобных случаях, в «сухом остатке» мы имеем немногое: Жерсон сыграл 53 официальных матча за «Динамо», в которых отличился 9 забитыми мячами и 4 результативными передачами, но с лета 2021 года является балластом для «бело-синих», которые не успевают договариваться с различными клубами об аренде легионера, как тот творит что-то невероятное и вновь оказывается никому ненужным.

Один из наибольших талантов в истории всего люксембуржского футбола (21 забитый мяч в 60 матчах за национальную команду – фантастический показатель) Жерсон Родригеш банально оказался парнем без мозгов. Он живет не ради футбола, карьеры или даже денег. Есть ощущение, что он просто создан, чтобы куролесить, баламутить, являться таким себе возмутителем спокойствия.

Предлагаем в более-менее хронологическом порядке вспомнить большую часть из чудачеств, которые позволял себе Жерсон Родригеш уже после того, как получил контракт в «Динамо»…

Сорил деньгами в Молдове

В «Динамо» Жерсон Родригеш перебрался за 2 миллиона евро из японского клуба «Джубило Ивата», который буквально за полгода до продажи люксембуржца в Украину выкупил футболиста у молдовского «Шерифа» всего-то за 200 тысяч евро. Уже тогда, в Тирасполе, окружение игрока прекрасно понимало, что желание красиво погулять является для Жерсона не менее важным в списке жизненных приоритетов, нежели яркие выступления на футбольном поле.

Украинский экс-легионер «Шерифа» Андрей Близниченко как-то рассказывал историю, которую слышал от, как принято говорить в подобных случаях, осведомленных людей. Она очень точно раскрывает личность Жерсона Родригеша, а также дает понимание, почему в «Шерифе» согласились продать вингера в «Джубило Ивату» за 200 тысяч евро при номинальной стоимости футболиста на Transfermarkt в тот момент в 500 тысяч евро.

«Мне рассказывали про него, что он здесь в ночном клубе брал по доллару и разбрасывал по танцполу, а люди собирали. Я такое слышал. Не знаю, правда или нет, но рассказывали, что такое было. Все говорили, что он любил и отдохнуть, и потренироваться, и поиграть, и погулять. Но отдыхать любил очень часто. Не каждый день, но и не раз в неделю. Любил хорошо отдохнуть несколько раз в неделю».

«Не знаю, правда или нет, но рассказывали пацаны, что это было 100%. Рассказывали, что он выходил из дома, брал такси, приезжал на базу, ставил машину, таксисту говорил, чтобы счетчик «капал», а сам шел на тренировку. Он тренировался, мылся, а затем приходил и садился в то же такси и ехал домой. А потом просто давал таксисту 100 долларов и говорил: «До свидания, спасибо». Конечно, таксисты были довольны. Если здесь [в Молдове] таксисту дать 100 долларов, он сознание потеряет. У Жерсона деньги играют не главную роль в жизни. Он очень хороший, добрый, отзывчивый и приятный человек», – рассказывал Близниченко.

Президент «Динамо» Игорь Суркис впоследствии осознал, что истории про Жерсона в «Шерифе» его клубу нужно было как следует проработать еще до покупки люксембуржца. Об этом боссу «бело-синих» даже прямо говорил экс-футболист киевлян Горан Саблич, но тогда мнение хорвата услышано не было…

Пропускал тренировки в Динамо из-за ночных клубов

В столице Украины, где находится куда больше злачных мест, нежели во всей Молдове вместе взятой, Жерсон Родригеш «продержался» недолго. Сперва о его «славных походах» судачили только кулуарно, но очень быстро подобная информация стала и достоянием общественности.

В декабре 2019 года журналисты сообщили, что руководство «Динамо» устало от постоянных выходок Жерсона. Произошло это после того, как Родригеш пропустил обязательную командную тренировку, сославшись на болезнь. На самом же деле, люксембуржец использовал это время с пользой для себя – продолжал отдыхать в одном из ночных клубов Киева.

Именно с этого момента отношения между Жерсоном Родригешем и «Динамо» испортились окончательно, что и побудило киевлян впервые отправить одиозного легионера в аренду – в турецкий «Анкарагюджю», но и там скандальный талант надолго не задержался…

Побил капитана Анкарагюджю и был отчислен

В «Анкарагюджю» карьера у Жерсона Родригеша, если опираться исключительно на спортивные показатели, складывалась очень неплохо. В 11 официальных поединках за эту команду вингер забил 6 мячей и отличился 2 результативными передачами. Эту «картинку» несколько портили дисциплинарные показатели Родригеша – четыре желтые карточки, одна из которых оказалась второй в одном из матчей и конвертировалась в красную, но главный скандал на почве неуместного поведения Жерсона был еще впереди.

В июле 2020 года турецкая пресса сообщила, что Жерсон Родригеш подрался с капитаном «Анкарагюджю» Анте Кулушичем. Ссора произошла после того, как люксембуржец после завтрака решил покинуть ресторан самостоятельно, не дожидаясь остальных членов коллектива, чем нарушил внутренний порядок. Логично, что нарушитель сразу же получил устное замечание от Кулушича, однако реакцию Жерсона, пожалуй, не мог предвидеть никто. Родригеш просто накинулся на товарища по команде с кулаками и оставил на лице капитана «Анкарагюджю» несколько выразительных «автографов» в виде синяков.

Спустя несколько дней после инцидента руководство «Анкарагюджю», несмотря на все спортивные достижения и пользу от Жерсона, объявило о досрочном расторжении арендного соглашения по футболисту «Динамо»…

Сорвал рекламную съемку для Динамо

После возвращения в «Динамо», казалось, Жерсон получил второй шанс от Мирчи Луческу, но очень быстро отношения между футболистом и клубом вернулись где-то на уровень Марианской впадины. Причина оказалась более чем банальна – легионер наплевал на свои обязательства по контракту и сорвал рекламную съемку для новой формы «Динамо».

В частности, в конце июля 2021 года стало известно, что Родригеш попросту не приехал на запланированную съемку для New Balance, никак и никого не предупредив об этом. В итоге производитель амуниции предъявил резонные финансовые претензии «Динамо», а президент клуба Игорь Суркис не менее резонно переадресовал их Жерсону, указав на обязательства игрока по контракту принимать участие в подобного рода мероприятиях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Тогда Жерсон был оштрафован, а приближенный к «Динамо» блогер Игорь Цыганык рассказал, что подобные поступки легионер совершал едва ли не специально, чтобы покинуть стан «бело-синих».

«Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. Он просто не хотел тут играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел тут оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером», – рассказал Цыганык.

Был досрочно изгнан из Труа

Летом 2021 года «Динамо», как казалось, удалось выгодно пристроить Жерсона Родригеша в «Труа». Правда, лишь на правах аренды, но зато платной (поговаривали про 1 миллион евро) и с опцией выкупа за 4,5 миллиона евро. Однако во Франции легионер из Люксембурга долго не продержался.

Уже ближе к зиме в прессе начали появляться сообщения о том, что поведение Жерсона не устраивает руководство «Труа». Сам футболист всячески опровергал подобную информацию, но в конечном итоге терпение боссов французского клуба лопнуло, и 16 февраля 2022-го Родригеш был отчислен из первой команды. «Труа» потребовалось еще несколько недель, чтобы урегулировать все юридические вопросы и досрочно вернуть Жерсона в «Динамо». Контракт был расторгнут с формулировкой «за многочисленные нарушения дисциплины».

Делал резонансные заявления о войне россии против Украины

Жерсон Родригеш также оказался одним из немногих известных легионеров отечественных клубов, которые допустили более чем резонансные заявления о войне россии против Украины, полномасштабная фаза которой началась 24 февраля 2022 года.

В частности, спустя месяц с небольшим после страшной для всех украинцев даты, Жерсон на правах аренды перебрался в турецкий «Эюпспор», где его попросили прокомментировать ситуацию в Киеве. На это Родригеш разродился какими-то откровенно эгоцентричными и недалекими фразами о том, что «ему повезло» и что «война не является большой проблемой» для него лично.

«Конечно, война в определенной степени затронула меня. Мои друзья в Украине сильно пострадали. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война. Хочу, чтобы война поскорее закончилась и мы вернулись к обычной жизни. Мне немного повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не является большой проблемой для меня», – заявил Родригеш.

Допросы, обвинения, тюремный срок

Дальнейшая спортивная карьера Жерсона Родригеша и вовсе заслуживает упоминания в рамках банального перечисления клубов: «Аль-Вахда» (Саудовская Аравия), «Сивасспор» (Турция), «Слован» Братислава (Словакия). О последнем еще поговорим, а пока отметим, что в период с 2022 по 2024 годы Родригешу приходилось больше думать не о футболе, а о том, как бы остаться на свободе и не загреметь за решетку.

В июне минувшего года СМИ Люксембурга сообщили, что Жерсон побывал на допросе в полиции, но не раскрывали деталей инцидента. Лишь спустя несколько месяцев в прессу попала информация, что Родригеш может угодить в тюрьму за три случая нападений на людей. Излишка подробностей тогда также не было, однако писали, что два человека из числа пострадавших от действий Жерсона потеряли работоспособность, а самому футболисту якобы угрожает двухлетнее тюремное заключение.

Однако тогда каким-то образом Жерсону посчастливилось «отмазаться». Зато в марте нынешнего года СМИ взорвались очередной скандальной новостью о люксембуржце. Оказалось, что тот в 2022 году отличился домашним насилием по отношению к своей девушке. В результате судебного рассмотрения Жерсон Родригеш был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно, а также с него был взыскан штраф в размере 1500 евро и компенсация жертве насилия в размере 2430 евро.

Во всех случаях речь шла о поведении Жерсона «под мухой». В частности, двух мужчин Родригеш избил возле ночных клубов (в 2019 и 2022 годах), нанеся удары по лицу, а девушку избил после очередного «пьяного вечера», когда находился в неадекватном состоянии.

Трансфер «с душком» в Слован и новый демарш

С начала февраля нынешнего года Жерсон Родригеш является футболистом братиславского «Слована». В этот клуб вингер перебрался на правах аренды, рассчитанной до конца 2024-го, с опцией подписания полноценного контракта на три года. Причем, исходя из комментариев официальных лиц, речь шла не об Annexe 7 ФИФА, а о полноценной арендной договоренности между словацким и украинским клубами.

Трансфер Жерсона Родригеша выдался очень резонансным или, как принято говорить в таких случаях, «с душком». Дело в том, что во время переговорного процесса между «Динамо» и «Слованом» последний решил сыграть товарищеский матч с московским «Динамо» и это вызвало естественную негативную реакцию у киевлян. Изначально даже сообщалось, что сделка после этого не состоится, но в конечном итоге переход все же оказался оформленным, а сам Жерсон отказался общаться с журналистами на тему войны в Украине и обсуждать переезд в «Слован».

Что правда, идиллия в отношениях словаков и Родригеша продолжалась крайне недолго. В начале апреля Жерсон не вернулся вовремя в расположение клуба после вызова в национальную сборную, после чего был отчислен из команды. Пока в «Словане» решают, как поступать со скандалистом и временно приняли решение, чтобы тот до конца сезона тренировался отдельно от остальных игроков первой команды.

Неудачные отношения с украинской теннисисткой

В заключение стоит вспомнить об истории неудачных отношений между Жерсоном Родригешем и бывшей украинской теннисисткой Ольгой Янчук (наивысшая за карьеру позиция в рейтинге WTA – 213). Еще летом 2020 года девушка, которой ранее приписывали романтические отношения с Александром Зинченко, публично призналась, что встречается с люксембуржцем.

Вскоре девушка родила Жерсону сына. Также в прессе была информация, что Янчук стала супругой Родригеша, однако не исключено, что речь шла лишь о так называемом гражданском браке. Сама девушка буквально боготворила своего избранника. В частности, в интервью, которое Янчук дала Sport.ua в декабре 2020 года, она заявила следующее: «Скажу так: в жизни он точно так же интересен, как и на футбольном поле!»

Однако отношения украинки и люксембуржца не выдались длительными. Пара несколько раз расходилась и снова сходилась, но весной минувшего года Янчук окончательно заявила, что они с Родригешем больше не вместе.

С тех пор Янчук продолжает активно вести Instagram, и некоторые ее подписчики отметили, что после расставания с Жерсоном девушка начала выкладывать все более и более эпатажные и откровенные снимки.

Что касается самого Жерсона, то в сентябре минувшего года он в Instagram разместил пост, под которым оставил более чем понятную подпись: «Я нахожусь в боевом настроении с единственным человеком, с которым действительно хочу быть, и это я».

Что ж, кажется, на этот раз Родригеш действительно говорит правду и это та единственная его жизненная позиция, которую он уже никогда не поменяет. Хотя ему в свои без малого 29 лет уже пора бы и понять, что его талант без мозгов мало кому нужен. Разве что ему самому, ведь так, видимо, веселее…