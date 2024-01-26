Динамо не отпустило игрока в Слован из-за матча словаков против россиян

Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш, который первую часть сезона провел в аренде в «Сивасспоре», после чего она была расторгнута, не переберется в Словакию, как об этом сообщалось ранее.

Интерес к сотрудничеству с футболистом из Люксембурга проявлял «Слован», но после того, как команда из Братиславы провела товарищеский матч против московского «динамо», боссы киевского клуба отказались вести дальнейшие переговоры по трансферу Жерсона.

Nouveau rebondissement, alors que Gerson Rodrigues devait rejoindre le Slovan Bratislava, le Dinamo Kiev a rompu les discussions à cause du match amical joué face au Dynamo Moscou. https://t.co/NJRg2Q7ssx pic.twitter.com/BhXZLGWpuv — Lazar van Parijs (@LazarVP) January 25, 2024

Ранее руководство чешской «Славии» отказалось от запланированного спарринга со «Слованом», мотивируя это тем, что словаки все-таки решили сыграть с командой из страны-агрессора.

Контракт Жерсона Родригеша с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.