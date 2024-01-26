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  4. Динамо не отпустило игрока в Слован из-за матча словаков против россиян
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 11:07 |
1520
2

Динамо не отпустило игрока в Слован из-за матча словаков против россиян

У Жерсона Родригеша сорвался трансфер…

26 января 2024, 11:07 |
1520
2
Динамо не отпустило игрока в Слован из-за матча словаков против россиян
ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш, который первую часть сезона провел в аренде в «Сивасспоре», после чего она была расторгнута, не переберется в Словакию, как об этом сообщалось ранее.

Интерес к сотрудничеству с футболистом из Люксембурга проявлял «Слован», но после того, как команда из Братиславы провела товарищеский матч против московского «динамо», боссы киевского клуба отказались вести дальнейшие переговоры по трансферу Жерсона.

Ранее руководство чешской «Славии» отказалось от запланированного спарринга со «Слованом», мотивируя это тем, что словаки все-таки решили сыграть с командой из страны-агрессора.

Контракт Жерсона Родригеша с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Источник Sport.ua
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serhiy
Шахтар би на таке очі закрив-їм гроші не пахнуть .
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+1
potemkin78
ну и зря
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