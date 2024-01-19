Форвард, контракт которого принадлежит Динамо, может переехать в Словакию

Полузащитник турецкого «Сивасспор» Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в «Словане» из Братиславы.

Словацкий клуб заинтересован в услугах 28-летнего вингера из Люксембурга, информирует журналист Петр Слонка.

Контракт полузащитника принадлежит киевскому «Динамо» и истекает летом 2024 года.

Жерсон провел на правах аренды за «Сивасспор» в Турции 13 матчей и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш наверняка зимой покинет турецкий клуб.