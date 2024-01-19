Украина. Премьер лига19 января 2024, 23:43 | Обновлено 19 января 2024, 23:54
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Форвард, контракт которого принадлежит Динамо, может переехать в Словакию
В услугах Жерсона Родригеша заинтересован «Слован» из Братиславы
19 января 2024, 23:43 | Обновлено 19 января 2024, 23:54
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Полузащитник турецкого «Сивасспор» Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в «Словане» из Братиславы.
Словацкий клуб заинтересован в услугах 28-летнего вингера из Люксембурга, информирует журналист Петр Слонка.
Контракт полузащитника принадлежит киевскому «Динамо» и истекает летом 2024 года.
Жерсон провел на правах аренды за «Сивасспор» в Турции 13 матчей и забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш наверняка зимой покинет турецкий клуб.
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