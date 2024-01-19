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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 23:43 | Обновлено 19 января 2024, 23:54
219
0

Форвард, контракт которого принадлежит Динамо, может переехать в Словакию

В услугах Жерсона Родригеша заинтересован «Слован» из Братиславы

19 января 2024, 23:43 | Обновлено 19 января 2024, 23:54
219
0
Форвард, контракт которого принадлежит Динамо, может переехать в Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Полузащитник турецкого «Сивасспор» Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в «Словане» из Братиславы.

Словацкий клуб заинтересован в услугах 28-летнего вингера из Люксембурга, информирует журналист Петр Слонка.

Контракт полузащитника принадлежит киевскому «Динамо» и истекает летом 2024 года.

Жерсон провел на правах аренды за «Сивасспор» в Турции 13 матчей и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш наверняка зимой покинет турецкий клуб.

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Жерсон Родригеш Сивасспор Слован Братислава трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Петр Слонка аренда игрока
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