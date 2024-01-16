Жерсон Родригеш, который принадлежит Динамо, зимой покинет турецкий клуб

Люксембуржец Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», в зимнее трансферное окно покинет «Сивасспор», за который выступает на правах аренды.

По информации турецкого издания Ajansspor, Родригеш станет одним из трех игроков, с которыми расстанется клуб из Сиваса. Уход футболистов подтвердил тренер «Сивасспора». «У нас возникли трудности внутри команды, и игроки показали свое желание уйти», — заявил Бюлент Уйгун, комментируя «хаотическую» ситуацию.

Отметим, что Родригеш выступал за «Сивасспор» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей и 2 гола за клуб из Сиваса. Контракт с «Динамо» у люксембуржца заканчивается 30 июня 2024-го.