Шеф Славии: «Мы с первого дня на стороне Украины, я сам усыновил сироту»

Глава совета директоров чешской «Славии» Ярослав Тврдик прокомментировал решение клуба отказаться от товарищеского матча со словацким «Слованом», который должен был пройти в рамках учебно-тренировочного сбора в Катаре.

«Если речь идет о вторжении россии в Украину, позиции «Славии» четкие уже два года. Мы видим ужасы войны вживую. Мы были одним из первых клубов, открыто поддержавших Украину. Мы все еще стоим на ее стороне. В гостинице «Славии» мы разместили более ста украинских беженцев, я сам усыновил украинского сироту, который является частью нашей молодежной академии. У нас есть два украинских футболиста, жена нашего бывшего первого помощника тренера из Украины.

Наш клуб и болельщики четко знают, на чьей стороне они. Речь идет не про дебаты о связи футбола с политикой, а о четких ценностях. И если это война, мы не можем быть безучастными.

Наверное, мы разделяем другое мнение по поводу войны в Украине, чем руководство «Слована». Прочитал заявление владельца клуба Ивана Кмотрика. Позже я зафиксировал, что «Слован» действительно играет против московского «Динамо».

Я дал немного времени, я не люблю принимать серьезные решения на основе неполной информации, теоретически это могло быть недоразумение, все-таки информация о матче с «Динамо» поступила от помощника тренера «Слована». Но когда мы увидели, что «Динамо» транслировало матч со «Слованом» в прямом эфире, обсуждать было нечего. В сочетании с заявлениями Кмотрика и тем фактом, что матч действительно был сыгран, это было простое решение, о котором мы впоследствии сообщили братиславскому клубу в письменной форме», – заявил Тврдик.