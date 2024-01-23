Клуб из Словакии анонсировал товарищеский матч с московским динамо

Ассистент главного тренера словацкого «Слована» из Братиславы Любош Беньковский анонсировал товарищеский матч против московского «динамо».

Вскоре упоминание команды из страны 404 исчезло из публикации специалиста, однако на такое заявление Любоша успел отреагировать руководитель «Славии» из Праги Ярослав Тврдик.

Дело в том, что «Слован» должен был провести спарринг со «Славией», но теперь решение чешского коллектива изменилось:

«Тогда мы не будем играть подготовительный матч», – написал Тврдик в Twitter, прикрепив фото украинского защитника команды Тараса Качарабы.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется Качарабой.