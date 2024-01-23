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23 января 2024, 09:02 | Обновлено 23 января 2024, 09:04
422
0

Клуб из Словакии анонсировал товарищеский матч с московским динамо

Ассистент коуча «Слована» сделал странное заявление, на которое отреагировала «Славия»

23 января 2024, 09:02 | Обновлено 23 января 2024, 09:04
422
0
Клуб из Словакии анонсировал товарищеский матч с московским динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Ассистент главного тренера словацкого «Слована» из Братиславы Любош Беньковский анонсировал товарищеский матч против московского «динамо».

Вскоре упоминание команды из страны 404 исчезло из публикации специалиста, однако на такое заявление Любоша успел отреагировать руководитель «Славии» из Праги Ярослав Тврдик.

Дело в том, что «Слован» должен был провести спарринг со «Славией», но теперь решение чешского коллектива изменилось:

«Тогда мы не будем играть подготовительный матч», – написал Тврдик в Twitter, прикрепив фото украинского защитника команды Тараса Качарабы.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется Качарабой.

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Слован Братислава Славия Прага дисквалификация россии Динамо Москва товарищеские матчи Тарас Качараба
Источник Sport.ua
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