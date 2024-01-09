Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ

Киевский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в подписании 29-летнего украинского защитника Тараса Качарабы из пражской «Славии».

Об этом сообщает паблик Legioners.ua со ссылкой на источники в агентстве Part Of The Game, которое представляет интересы Качарабы.

Ранее сообщалось, что эмиратский «Бани Яс» всерьез настроен подписать Тараса. Отмечалось, что клуб из ОАЭ самый упорный среди всех претендентов на трансфер украинца.

Тарас Качараба стал игроком «Славии» в 2022 году. На его счету 78 матчей и 2 гола в футболке чешского коллектива.