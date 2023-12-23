Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет играть с Сефери? Клуб из ОАЭ предметно интересуется украинцем в Чехии
Другие новости
23 декабря 2023, 23:29 |
546
0

Будет играть с Сефери? Клуб из ОАЭ предметно интересуется украинцем в Чехии

За Тарасом Качарабой следит «Бани Яс»

23 декабря 2023, 23:29 |
546
0
Будет играть с Сефери? Клуб из ОАЭ предметно интересуется украинцем в Чехии
ФК Славия Прага. Тарас Качараба

Эмиратский «Бани Яс» интересуется 28-летним украинским защитником чешского клуба «Славия» Прага Тарасом Качарабой.

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, руководство клуба уже зимой готово подписать украинца. Сам Тарас также не против сменить команду.

Интересно, что за «Бани Яс» на правах аренды выступает игрок полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, который присоединился к команде из ОАЭ в летнее трансферное окно.

Тарас Качараба стал игроком «Славии» в 2022 году. На его счету 78 матчей и 2 гола в футболке чешского коллектива.

«Бани Яс» идет на девятом месте в чемпионате ОАЭ, набрав 13 очков в 11 матчах.

По теме:
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
Единственный в истории украинец в Лацио объяснил, почему покинул клуб
Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова
Тарас Качараба Таулант Сефери Славия Прага трансферы
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем
Футбол | 23 декабря 2023, 10:48 9
Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем
Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем

Александр Пихаленок может присоединиться к своему бывшему одноклубнику

Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих
Бокс | 23 декабря 2023, 18:35 13
Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих
Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих

Обеим боксерам придется постараться для нокаута

В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Футбол | 23.12.2023, 08:30
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Футбол | 23.12.2023, 22:30
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Бокс | 23.12.2023, 21:55
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
22.12.2023, 12:00 18
Футбол
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
23.12.2023, 23:55
Бокс
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 9
Футбол
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 2
Футзал
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
22.12.2023, 01:07
Футбол
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
23.12.2023, 18:50 5
Бокс
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
22.12.2023, 19:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем