Будет играть с Сефери? Клуб из ОАЭ предметно интересуется украинцем в Чехии
За Тарасом Качарабой следит «Бани Яс»
Эмиратский «Бани Яс» интересуется 28-летним украинским защитником чешского клуба «Славия» Прага Тарасом Качарабой.
Об этом сообщает SportArena. По информации источника, руководство клуба уже зимой готово подписать украинца. Сам Тарас также не против сменить команду.
Интересно, что за «Бани Яс» на правах аренды выступает игрок полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, который присоединился к команде из ОАЭ в летнее трансферное окно.
Тарас Качараба стал игроком «Славии» в 2022 году. На его счету 78 матчей и 2 гола в футболке чешского коллектива.
«Бани Яс» идет на девятом месте в чемпионате ОАЭ, набрав 13 очков в 11 матчах.
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