Украина. Премьер лига22 июля 2023, 15:41 | Обновлено 22 июля 2023, 15:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отдала лидера команды в аренду в ОАЭ
Таулянт Сефери будет выступать за «Бани Яс»
22 июля 2023, 15:41 | Обновлено 22 июля 2023, 15:42
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«Ворскла» официально сообщила о том, что отпустила в аренду на один года в клуб «Бани Яс» из ОАЭ своего форварда Таулянта Сефери. Контракт 26-летнего албанца с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года.
Сефери перешел в «Ворсклу» в августе прошлого года. В прошлом сезоне забил 13 голов в 28 матчах УПЛ и вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата.
О том, что Сефери может перейти в ОАЭ, сообщалось еще 15 июля.
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