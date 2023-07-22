ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отдала лидера команды в аренду в ОАЭ

«Ворскла» официально сообщила о том, что отпустила в аренду на один года в клуб «Бани Яс» из ОАЭ своего форварда Таулянта Сефери. Контракт 26-летнего албанца с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года.

Сефери перешел в «Ворсклу» в августе прошлого года. В прошлом сезоне забил 13 голов в 28 матчах УПЛ и вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата.

О том, что Сефери может перейти в ОАЭ, сообщалось еще 15 июля.