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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 15:41 | Обновлено 22 июля 2023, 15:42
1668
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отдала лидера команды в аренду в ОАЭ

Таулянт Сефери будет выступать за «Бани Яс»

22 июля 2023, 15:41 | Обновлено 22 июля 2023, 15:42
1668
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отдала лидера команды в аренду в ОАЭ
ФК Ворскла Полтава. Таулянт Сефери

«Ворскла» официально сообщила о том, что отпустила в аренду на один года в клуб «Бани Яс» из ОАЭ своего форварда Таулянта Сефери. Контракт 26-летнего албанца с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года.

Сефери перешел в «Ворсклу» в августе прошлого года. В прошлом сезоне забил 13 голов в 28 матчах УПЛ и вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата.

О том, что Сефери может перейти в ОАЭ, сообщалось еще 15 июля.

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Ворскла Полтава Бани Яс Таулант Сефери трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Ворскла
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Gargantua
а что по деньгам?
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