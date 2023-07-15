Источник: Сефери уезжает в ОАЭ. Лидер Ворсклы больше не сыграет в УПЛ?

Лидер полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, скорее всего, больше не сыграет в УПЛ.

Как информирует телеграм-канал Причал, албанский форвард уезжает играть в чемпионат ОАЭ.

В минувшем сезоне Сефери сыграл 28 матчей и забил 13 голов, став игроком-открытием УПЛ.

Ранее «Днепр-1» предложил «Ворскле» 1 млн евро за трансфер Сефери.