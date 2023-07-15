Украина. Премьер лига15 июля 2023, 22:34 | Обновлено 15 июля 2023, 22:45
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Источник: Сефери уезжает в ОАЭ. Лидер Ворсклы больше не сыграет в УПЛ?
В минувшем сезоне албанский форвард сыграл 28 матчей и забил 13 голов
15 июля 2023, 22:34 | Обновлено 15 июля 2023, 22:45
274
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Лидер полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, скорее всего, больше не сыграет в УПЛ.
Как информирует телеграм-канал Причал, албанский форвард уезжает играть в чемпионат ОАЭ.
В минувшем сезоне Сефери сыграл 28 матчей и забил 13 голов, став игроком-открытием УПЛ.
Ранее «Днепр-1» предложил «Ворскле» 1 млн евро за трансфер Сефери.
Читайте также:Днепр-1 предлагает Ворскле 1 миллион евро за Сефери
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