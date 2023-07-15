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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 22:34 | Обновлено 15 июля 2023, 22:45
274
1

Источник: Сефери уезжает в ОАЭ. Лидер Ворсклы больше не сыграет в УПЛ?

В минувшем сезоне албанский форвард сыграл 28 матчей и забил 13 голов

15 июля 2023, 22:34 | Обновлено 15 июля 2023, 22:45
274
1
Источник: Сефери уезжает в ОАЭ. Лидер Ворсклы больше не сыграет в УПЛ?
ФК Ворскла.Таулант Сефери

Лидер полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, скорее всего, больше не сыграет в УПЛ.

Как информирует телеграм-канал Причал, албанский форвард уезжает играть в чемпионат ОАЭ.

В минувшем сезоне Сефери сыграл 28 матчей и забил 13 голов, став игроком-открытием УПЛ.

Ранее «Днепр-1» предложил «Ворскле» 1 млн евро за трансфер Сефери.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы чемпионат ОАЭ по футболу
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Gargantua
жаль
возможно лучший дебютант прошлого сезона в УПЛ
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