Днепр-1 предлагает Ворскле 1 миллион евро за Сефери
Албанский хавбек интересен вице-чемпиону Украины
По информации албанских СМИ, 26-летний атакующий хавбек «Ворсклы» Таулант Сефери может перейти в «Днепр-1». Вице-чемпион Украины предлагает за трансфер албанца, который в 28 матчах за полтавчан забил 13 голов, 1 миллион евро. Игроку при этом предлагают зарплату в 500 тысяч евро в год.
Сефери стал игроком «Ворсклы» летом 2022 года. Его контракт с полтавчанами рассчитан до 2025 года и в соглашении прописан клаусула.
Была информация, что бело-зеленые готовы отпустить игрока, если за него выплатят прописанную в соглашении компенсацию.
Ранее из «Ворсклы» в «Днепр-1» перешел левый защитник Василий Кравец.
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