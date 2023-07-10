Днепр-1 предлагает Ворскле 1 миллион евро за Сефери

По информации албанских СМИ, 26-летний атакующий хавбек «Ворсклы» Таулант Сефери может перейти в «Днепр-1». Вице-чемпион Украины предлагает за трансфер албанца, который в 28 матчах за полтавчан забил 13 голов, 1 миллион евро. Игроку при этом предлагают зарплату в 500 тысяч евро в год.

Сефери стал игроком «Ворсклы» летом 2022 года. Его контракт с полтавчанами рассчитан до 2025 года и в соглашении прописан клаусула.

Была информация, что бело-зеленые готовы отпустить игрока, если за него выплатят прописанную в соглашении компенсацию.

Ранее из «Ворсклы» в «Днепр-1» перешел левый защитник Василий Кравец.