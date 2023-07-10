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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 14:58 | Обновлено 10 июля 2023, 15:17
562
3

Днепр-1 предлагает Ворскле 1 миллион евро за Сефери

Албанский хавбек интересен вице-чемпиону Украины

10 июля 2023, 14:58 | Обновлено 10 июля 2023, 15:17
562
3
Днепр-1 предлагает Ворскле 1 миллион евро за Сефери
ФК Ворскла. Таулант Сефери

По информации албанских СМИ, 26-летний атакующий хавбек «Ворсклы» Таулант Сефери может перейти в «Днепр-1». Вице-чемпион Украины предлагает за трансфер албанца, который в 28 матчах за полтавчан забил 13 голов, 1 миллион евро. Игроку при этом предлагают зарплату в 500 тысяч евро в год.

Сефери стал игроком «Ворсклы» летом 2022 года. Его контракт с полтавчанами рассчитан до 2025 года и в соглашении прописан клаусула.

Была информация, что бело-зеленые готовы отпустить игрока, если за него выплатят прописанную в соглашении компенсацию.

Ранее из «Ворсклы» в «Днепр-1» перешел левый защитник Василий Кравец.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава Днепр-1
Источник Sport Ekspres
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Комментарии 3
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VBOLYUVALNIK
Дніпро-1 збирає найкращих виконавців УПЛ. Мірошниченко, Третьяков, Кравець і ще можливо Сефері. Дуже гарний склад для УПЛ, с таким складом Дніпро-1 може навіть знову буде боротися за золото. Ще є інформація що Дніпро шукає голкіпера в Європі (досвідченого) 
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+2
Gargantua
молодцы.
очень правильно брать игроков из УПЛ. уже обкатаных и адаптированых.
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+2
OleksandrFCDD
Дуже непогано, щоправда, Причал заявляє, що Сефері лише один із багатьох варіантів для посилення атаки. Тепер не набираємо другосортних легів за великі гроші, сконцентрувалися на внутрішньому ринку, і це однозначно правильно. От би ще воротаря серйозного. Загалом такі новини обнадіюють, основний кістяк-то зберігся, вперед за новими вершинами!
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0
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