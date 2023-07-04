Источник: Ворскла готова отпустить лидера команды по клаусуле

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» готов отпустить 26-летнего албанского атакующего полузащитника Тауланта Сефери по клаусуле.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, никакого официального предложение полтавчанам по игроку не поступало.

Контракт Сефери с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года. В соглашении прописана клаусула. Источник отмечает, что если потенциальный покупатель ее активирует, «Ворскла» без проблем отпустит Сефери.

В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчtq за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.