Источник: Ворскла готова отпустить лидера команды по клаусуле
Однако никакого официального предложения по Сефери полтавский клуб не получал
Полтавский футбольный клуб «Ворскла» готов отпустить 26-летнего албанского атакующего полузащитника Тауланта Сефери по клаусуле.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, никакого официального предложение полтавчанам по игроку не поступало.
Контракт Сефери с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года. В соглашении прописана клаусула. Источник отмечает, что если потенциальный покупатель ее активирует, «Ворскла» без проблем отпустит Сефери.
В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчtq за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.
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