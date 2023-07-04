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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 20:13 |
810
0

Источник: Ворскла готова отпустить лидера команды по клаусуле

Однако никакого официального предложения по Сефери полтавский клуб не получал

04 июля 2023, 20:13 |
810
0
Источник: Ворскла готова отпустить лидера команды по клаусуле
ФК Ворскла. Таулант Сефери

Полтавский футбольный клуб «Ворскла» готов отпустить 26-летнего албанского атакующего полузащитника Тауланта Сефери по клаусуле.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, никакого официального предложение полтавчанам по игроку не поступало.

Контракт Сефери с «Ворсклой» рассчитан до лета 2025 года. В соглашении прописана клаусула. Источник отмечает, что если потенциальный покупатель ее активирует, «Ворскла» без проблем отпустит Сефери.

В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчtq за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава клаусула трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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