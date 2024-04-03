Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность
Контракт Жерсона Родригеша вряд ли будет продлен
Люксембургского нападающего Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение, сообщает польский журналист Петр Слонка.
По информации источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста, скорее всего, не будет продлено. Также скандальный игрок не нужен и киевскому «Динамо», которое до сих пор остается правообладателем лидера сборной Люксембурга.
В этом сезоне Жерсон Родригеш провел 8 матчей за «Слован», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш после матчей сборной Люксембурга не вернулся в расположение словацкого клуба.
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