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03 апреля 2024, 12:32 |
766
2

Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность

Контракт Жерсона Родригеша вряд ли будет продлен

03 апреля 2024, 12:32 |
766
2
Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность
ФК Слован. Жерсон Родригеш

Люксембургского нападающего Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение, сообщает польский журналист Петр Слонка.

По информации источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста, скорее всего, не будет продлено. Также скандальный игрок не нужен и киевскому «Динамо», которое до сих пор остается правообладателем лидера сборной Люксембурга.

В этом сезоне Жерсон Родригеш провел 8 матчей за «Слован», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш после матчей сборной Люксембурга не вернулся в расположение словацкого клуба.

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Жерсон Родригеш Слован Братислава Динамо Киев чемпионат Словакии по футболу Петр Слонка расторжение контракта
Источник Петр Слонка
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Комментарии 2
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Лига конференций без динамо
Это нет то слован который играл с фаршистами из 404 товарняк, а суркисы опзжист клялись потом что динамо не будет с слованом сотрудничать никогда,а потом через неделю взяли и этого дебила жерсона дырявого туда отдали,ну и клоуны эти дырявые четвертые кипрские  опзжисты 
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New Zealander
Якщо б цей гравець мав норм поведінку то був би другий Дідьє Дрогба. Талант, забиває багато голів, але потім всі клуби де б не грав викидають його як непотріб через поведінку. 
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