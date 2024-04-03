Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность

Люксембургского нападающего Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение, сообщает польский журналист Петр Слонка.

По информации источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста, скорее всего, не будет продлено. Также скандальный игрок не нужен и киевскому «Динамо», которое до сих пор остается правообладателем лидера сборной Люксембурга.

В этом сезоне Жерсон Родригеш провел 8 матчей за «Слован», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш после матчей сборной Люксембурга не вернулся в расположение словацкого клуба.