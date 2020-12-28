Ольга Янчук – об отношениях с Жерсоном, женском теннисе и друзьях в спорте

Украинская теннисистка дала откровенное интервью Sport.ua

  • 28.12.2020 01:36
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Ольга Янчук – об отношениях с Жерсоном, женском теннисе и друзьях в спорте
© Instagram. Ольга Янчук и Жерсон Родригеш

Tеннисистка Ольга Янчук, которая состоит в отношениях с хавбеком киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсоном Родригешом, ответила на вопросы, касающиеся личной жизни и тенниса.

О личной жизни

— Ольга, во-первых, поздравляем с рождением ребенка. Каково это - быть мамой?
— Спасибо большое! (улыбается) Это бесконечное счастье стать мамой. Это действительно новый этап в моей жизни. Я очень рада этому событию.

— Хотите, чтобы сын стал теннисистом или футболистом? Как назвали малыша?
— Назвали нашего мальчика в честь папы, а именно Gerson Junior. Если выбирать из этих видов спорта, то мы за футбол.

— Расскажите, как вы познакомились с Жерсоном Родригешом?
— Нас познакомили общие знакомые.

— Чем вам понравился Жерсон? Он на поле очень эмоциональный. В жизни такой же?
— Скажу так: в жизни он точно так же интересен, как и на футбольном поле!

— У Жерсона есть еще один сын. Он живет с вами или с матерью?
— Первый сын Жерсона живет не с нами.

— Известно, что Жерсон владеет несколькими языками. Вам он помогает изучать языки?
— Я тоже владею английским, французским и португальским. Поэтому мы друг другу в этом плане в чем-то помогаем.

— Жерсон изучает украинский и русский. Как успехи?
— Мы работаем над этим. Думаю, со временем он усовершенствует украинский и русский.

— Вы знакомы со многими футболистами сборной Украины, «Динамо», «Шахтера», «Зари». Где вы познакомились?
— Мы познакомились на спортивной базе во время реабилитации.

— Раньше вы чаще были в компании игроков «Шахтера». А затем появлялись в компании динамовцев. С чем это связано?
— Это связанно с тем, что я друзей не делю на команды (смеется).

— У вас в Instagram есть фото с игроком «Динамо» Кадири, которое вы подписали «Бро!». Еще вы были замечены в компании с футболистами Юрченко, Гринем и Борячуком, а также гимнастом Верняевым. Это все ваши друзья?
— Да, у меня дружеские отношения с этими спортсменами. Еще дружу с Александром Зинченко.

— Вы выкладывали фото с матча «Манчестер Сити»? Что это был за поединок? Зинченко тогда играл?
— Это был поединок Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Челси». «Горожане» тогда победили с таким теннисным счетом 6:0. Александр Зинченко играл в том матче. Игра получилась очень интересная. Я испытала массу эмоций, побывав на таком прекрасном поединке.

— Можно сказать, что все спортсмены тесно пересекаются?
— Да, можно и так сказать. В принципе, так и есть.

— Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко как-то на видео пошутил над вами, сказав, что вы оказались легким соперником по игре в настольный теннис. Можете приоткрыть занавес, кто тогда выиграл?
— Выиграл Витя Коваленко. Но стоит заметить, что я тогда была не в форме (Смеется).

— Вы на видео в Instagram слушаете много песен в стиле хип-хоп, R&B. И танцуете много под такие песни. Импонирует вам такая музыка?
— Вы знаете, я слушаю разную музыку разных стилей. Главное, чтобы песни мне нравились и приходились по душе.

— Кто ваши любимые исполнители? Какие ваши любимые песни?
— Вообще, их у меня очень много. Но на данный момент у меня любимая песня – это композиция «Welcome to the party» американского рэпера Pop Smoke.

— Перед матчами какие песни слушаете? Что вас заряжает?
— Здесь тоже по настроению. Исходя из настроения, подбираю себе плейлист, чтобы правильно настроиться на матч.

— Какие фильмы смотрите? Какие фильмы вас мотивируют на успех, в частности, на корте?
— Мне нравится много фильмов. Но вот особенно могу выделить из своих любимых – это «Левша» и «Малышка на миллион». А вообще мне много фильмов нравится.

— Какие книги читаете?
— «Американская трагедия» Теодора Драйзера, «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Также мне нравятся книги знаменитого бразильского писателя Пауло Коэльо.

— Какой команде симпатизируете?
—  Я симпатизирую «Динамо» Киев – команде, за которую играет мой любимый футболист Жерсон Родригес!

О теннисе

— Расскажите, как вы стали заниматься теннисом?
— В теннис я пришла в четыре года. Первый тренер – это моя мама Леся Янчук (улыбается).

— Ваша сестра Елизавета также играет в теннис. Кто в вашей паре лидер?
— Да, Лиза также играет в теннис. Но, знаете, когда мы играем в паре, у нас все на равных.

— Что, по вашему мнению, главное в парной игре?
— Мне кажется, что для успеха важно понимание и поддержка друг друга.

— На данный момент, какой матч в своей карьере считаете самым главным?
— Каждый матч ценный по-своему. Но все-таки главный поединок для меня был на US Open в 2017 году. Это был мой дебют на турнирах серии Большого Шлема. Я тогда в первом раунде квалификации встретилась с американкой Александрой Киик. У нас получилась прекрасная игра. Первый сет я проиграла 1:6, во второй партии мне удалось победить 6:2. Все решалось в третьем сете, где я уступила 4:6 хозяйке корта. Это была прекрасная игра и замечательные эмоции!

— Кто ваш любимый теннисист?
— Это швейцарец Роджер Федерер. Он для меня эталон теннисиста!

— С кем из мира тенниса вы дружите?
— У меня дружеские отношения с Андреем Рублевым, Дарьей Касаткиной, Еленой Остапенко, Майклом Ммо.

— На недавнем Ролан Гаррос многих удивила Надя Подороска, у которой украинские корни. Она победила Свитолину и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Вы против нее играли в Хорватии в 2014 году. Помните тот матч?
— Конечно, помню. Да, непростая соперница со своеобразным стилем. Это был финал турнира в Хорватии. У нас получился трехсетовый поединок, который выиграла Надя. Подороска доказала, что она хорошая теннисистка, когда дошла до полуфинала Ролан Гаррос.

— А матчи против каких известных теннисисток вы еще можете выделить?
— Это матчи против Элины Свитолиной, Юлии Гергес, Дарьи Касаткиной, Арины Соболенко, Наоми Осаки.

— Вы играли на турнирах в паре с Дарьей Касаткиной. Каково было с ней играть?
— Мы всегда хорошо играли с Дашей. Нам удавалось находить общий язык и понимание на корте.

— Оцените наших лидеров — Свитолину, Ястремскую, Костюк. Какие у них перспективы? Кто-то сможет из них выиграть Большой Шлем?
— Перспективы, конечно же, у каждой есть. Хочется, чтобы это произошло, но этот успех зависит от многих факторов.

— Почему в Украине женский теннис более успешный, чем мужской?
— Наверное, это все-таки стечение обстоятельств.

— Какими видами спорта еще занимаетесь?
—  Активно занималась только теннисом. Он занимал все мое время. Но помимо тенниса я люблю играть в футбол, баскетбол, волейбол и пинг-понг.

— Какие самые сильные стороны у вас в игре? В чем надо прибавлять?
— Бэкхенд и прием, считаю, у меня лучше всего получаются. Но частенько все меняется (улыбается). Хочу прибавить я в игре у сетки.

— Какой стиль игры вам импонирует больше?
— Работа на задней линии. Больше всего люблю удары с форхенда (улыбается).

— Какие книги, связанные с теннисом, прочитали?
— «Неудержимая. Моя жизнь» Марии Шараповой и автобиографию Андре Агасси.

— Какое ваше любимое покрытие?
— Хард.

— Какой ваш любимый турнир?
— US Open.

— Что бы вы пожелали начинающим теннисистам?
— Я всем желаю попасть к хорошему тренеру!

Дмитрий КОТКОВ

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Источник — Sport.ua

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