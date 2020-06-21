Жерсон Родригеш встречается с известной украинской теннисисткой

Футболиста, права на которого принадлежат «Динамо», пленила красотка из Киева

  • 21.06.2020 21:20
  • 6581 просмотр
  • 14 комментариев
Жерсон Родригеш встречается с известной украинской теннисисткой
© Инстаграм Ольги Янчук

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который на данный момент выступает в аренде в турецком клубе «Анкарагюджю», встречается с известной украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

20 июня люксембургский футболист праздновал 25-летие, а его новая девушка опубликовала в сторис совместное фото.

«С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», – написала Янчук в инстаграме.

Отметим, что Родригеш не сумел проявить себя в столичном клубе из-за проблем с алкоголем. По крайне мере, об этом сообщил президент «Динамо» Игорь Суркис. За это люксембуржец был отправлен в аренду до конца сезона.

Ольга Янчук является ровесницей своего возлюбленного и на данный момент занимает место в седьмой сотне мирового рейтинга. Ее лучшим результатом было 213 место в рейтинге WTA, за карьеру она заработала более 140 тысяч долларов. Ранее ей приписывали романтические связи с Олександром Зинченком.

Добавим, что у Родригеша есть сын, которому почти два года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creating my own sunshine ☀️

Публикация от Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you knew what you had was rare you would never waste it

Публикация от Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meowwww😈🖤

Публикация от Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#wta #250 #action

Публикация от Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The battle is lost but war is not over 😈🤫 #pingpong

Публикация от Olga Ianchuk 🇺🇦 (@olgaianchuk)

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2020 22:07
    +3
    Ну про відому тенісистку це якби трохи заголосно сказано. Світоліна, Ястремська, Цуренко, Костюк, Завацька це так відомі, а про Янчук я один чи два рази чув. І це при тому що тенісом я цікавлюсь
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.06.2020 22:04
    +4
    Kantemirov, 21.06.2020 22:01
    Ну так, что бы не показать свои трусы на всю страну, так нельзя...Зеабали, лбяди😡
    хорошо, что с ракеткой одно фото нашли ))) а то, никто не поверил бы в теннис большой) особенно, по фото Зинченко, где стол для пинг-понга...
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 21.06.2020 22:01
    +2
    Ну так, что бы не показать свои трусы на всю страну, так нельзя...Зеабали, лбяди😡
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.06.2020 21:57
    +4
    Муґунот Уух, 21.06.2020 21:51
    А она в курсе, что он алкаш?
    ей Шаблий тоже не сказал ))))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.06.2020 21:51
    +2
    А она в курсе, что он алкаш?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.06.2020 21:42
    +2
    За одно ще і Зінченка спалили.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 21.06.2020 21:35
    0
    В неї фетиш на футболістів)
    Ссылка
    Бухта надежды
    online
      Бухта надежды, 21.06.2020 21:35
    +1
    Два сбитых лётчика нашли себя......
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.06.2020 21:34
    0
    Вже почав переживати за Світоліну та Янчук. Не дай боже розбіжаться з бой-френдами, а ті їх звинувачать в расизмі.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.06.2020 21:31
    +7
    на столько известная, что я аж в первый раз о ней услышал)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.06.2020 21:30
    +5
    И чем она известна? Известные у нас это Свитолина,Ястремская,Цуренко, ну с натяжкой Марта Костюк!!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.06.2020 21:26
    -1
    А можно про бездарей и шлюх на спортивном сайте не писать???
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.06.2020 21:25
    +1
    головне, щоб вони оба в спорті не деградували, а решта - їх особиста справа!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 21.06.2020 21:25
    +1
    Не Родригес другой будет. Как-то человек пытается себе жизнь обеспечить. Теннисом не заработает
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.06.2020 21:31
    +7
    на столько известная, что я аж в первый раз о ней услышал)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.06.2020 21:30
    +5
    И чем она известна? Известные у нас это Свитолина,Ястремская,Цуренко, ну с натяжкой Марта Костюк!!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.06.2020 22:04
    +4
    Kantemirov, 21.06.2020 22:01
    Ну так, что бы не показать свои трусы на всю страну, так нельзя...Зеабали, лбяди😡
    хорошо, что с ракеткой одно фото нашли ))) а то, никто не поверил бы в теннис большой) особенно, по фото Зинченко, где стол для пинг-понга...
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.06.2020 21:57
    +4
    Муґунот Уух, 21.06.2020 21:51
    А она в курсе, что он алкаш?
    ей Шаблий тоже не сказал ))))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2020 22:07
    +3
    Ну про відому тенісистку це якби трохи заголосно сказано. Світоліна, Ястремська, Цуренко, Костюк, Завацька це так відомі, а про Янчук я один чи два рази чув. І це при тому що тенісом я цікавлюсь
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 21.06.2020 22:01
    +2
    Ну так, что бы не показать свои трусы на всю страну, так нельзя...Зеабали, лбяди😡
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.06.2020 21:51
    +2
    А она в курсе, что он алкаш?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.06.2020 21:42
    +2
    За одно ще і Зінченка спалили.
    Ссылка
    Бухта надежды
    online
      Бухта надежды, 21.06.2020 21:35
    +1
    Два сбитых лётчика нашли себя......
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.06.2020 21:25
    +1
    головне, щоб вони оба в спорті не деградували, а решта - їх особиста справа!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 21.06.2020 21:25
    +1
    Не Родригес другой будет. Как-то человек пытается себе жизнь обеспечить. Теннисом не заработает
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 21.06.2020 21:35
    0
    В неї фетиш на футболістів)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.06.2020 21:34
    0
    Вже почав переживати за Світоліну та Янчук. Не дай боже розбіжаться з бой-френдами, а ті їх звинувачать в расизмі.
    Ссылка
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