Скандальный легионер Динамо побывал на допросе в полиции
Причины интереса правоохранительных органов не известны
Форвард «Динамо» Киев Жерсон Родригеш, который сейчас выступает на правах аренды в «Аль-Вехде», покинул расположение сборной Люксембурга после победного матча против Лихтенштейна (2:0), в котором он отметился голом и ассистом.
Сначала в СМИ писалось о том, что у Родригеша конфликт с главным тренером сборной Люксембурга, однако позже выяснились истинные причины отъезда форварда. Прокуратура Люксембурга опубликовала информацию о томи, что Родригеш был допрошен местной полицией после матча с Лихтенштейном.
Причины интереса правоохранительных органов к Родригешу не называются.
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