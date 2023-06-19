Скандальный легионер Динамо побывал на допросе в полиции

Форвард «Динамо» Киев Жерсон Родригеш, который сейчас выступает на правах аренды в «Аль-Вехде», покинул расположение сборной Люксембурга после победного матча против Лихтенштейна (2:0), в котором он отметился голом и ассистом.

Сначала в СМИ писалось о том, что у Родригеша конфликт с главным тренером сборной Люксембурга, однако позже выяснились истинные причины отъезда форварда. Прокуратура Люксембурга опубликовала информацию о томи, что Родригеш был допрошен местной полицией после матча с Лихтенштейном.

Причины интереса правоохранительных органов к Родригешу не называются.