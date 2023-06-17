Чемпионат Европы17 июня 2023, 18:50 | Обновлено 17 июня 2023, 19:53
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Люксембург с голом Жерсона выиграл у Лихтенштейна, ничья Литвы и Болгарии
17 июня прошли очердные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024
17 июня 2023, 18:50 | Обновлено 17 июня 2023, 19:53
337
2
17 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.
В ранних поединках игрового дня Литва и Болгария разошлись миром (1:1), а Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0).
Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.
Евро-2024
3-й тур, 17 июня
Литва – Болгария – 1:1
Голы: Гирдвайнис, 15 – Петков, 27
Люксембург – Лихтенштейн – 2:0
Голы: Синани, 59, Жерсон Родригеш, 89
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Петков (Болгария).
17’
Justas Lasickas (Литва) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвинас Гирдвайнис (Литва).
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дуже шкода що не в Динамо