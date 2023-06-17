Люксембург с голом Жерсона выиграл у Лихтенштейна, ничья Литвы и Болгарии

17 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

В ранних поединках игрового дня Литва и Болгария разошлись миром (1:1), а Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0).

Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.

Евро-2024

3-й тур, 17 июня

Литва – Болгария – 1:1

Голы: Гирдвайнис, 15 – Петков, 27

Люксембург – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Синани, 59, Жерсон Родригеш, 89