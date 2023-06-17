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Евро
Литва
17.06.2023 16:00 – FT 1 : 1
Болгария
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17 июня 2023, 18:50 | Обновлено 17 июня 2023, 19:53
337
2

Люксембург с голом Жерсона выиграл у Лихтенштейна, ничья Литвы и Болгарии

17 июня прошли очердные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024

17 июня 2023, 18:50 | Обновлено 17 июня 2023, 19:53
337
2
Люксембург с голом Жерсона выиграл у Лихтенштейна, ничья Литвы и Болгарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

17 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

В ранних поединках игрового дня Литва и Болгария разошлись миром (1:1), а Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0).

Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.

Евро-2024

3-й тур, 17 июня

Литва – Болгария – 1:1

Голы: Гирдвайнис, 15 – Петков, 27

Люксембург – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Синани, 59, Жерсон Родригеш, 89

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Петков (Болгария).
17’
Justas Lasickas (Литва) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвинас Гирдвайнис (Литва).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Жерсон один з кращих бомбардирів в відборі до Євро.
дуже шкода що не в Динамо 
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+3
avk2307
Если обзор посмотреть, то фактически он два гола забил
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+1
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