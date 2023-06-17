17 июня на «Стад де Люксембург» пройдет матч 3-го тура отбора на Евро, в котором «Люксембург» встретится с «Лихтенштейном». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Люксембург

Сборная смогла постепенно прибавить в классе. Нет, это так и не стало новым вариантом с Исландией, когда экс-андердог чуть ли не в гранда превращается. Но получается прогрессировать, причем стабильно. Теперь это уже не аутсайдер, что проигрывает всем подряд - даже фавориты часто сталкиваются с проблемами, играя против достаточно колючего противника. В прошлогодней Лиге Наций сильнее в своей группе была только Турция, и то с ней, проиграв на выезде, дома закончили 3-3. Новый календарный год подопечные Люка Хольца смогли начать оптимистично, с нулевой ничьей на поле Словакии Но потом последовали разгромные 0-6 от Португалии. И даже лето началось с неожиданного поражения Мальте. Пусть даже эти 0-1 пришлись на товарищеский поединок.

Лихтенштейн

Команда часто замыкает рейтинг европейских сборных - ниже даже Сан-Марино и новичка, Гибралтара. Кстати, именно с последним и сыграли 0-2 в конце прошлого года, в товарищеском поединке. А до этого проиграли все 6 матчей в Лиге Наций, где в соперниках были Андорра, Латвия и Молдова. Более того, за все это время у сине-красных был только 1 забитый гол, и радоваться можно только тому, что пропускали не более чем по 2 мяча. В марте андердог, в начале нового отборочного цикла, получили 0-4 от 4-0 на поле Португалии, а потом дома получили 7 безответных мячей от Исландии. Сейчас, в мае, назначили нового тренера, малоизвестного специалиста из Германии, Фюнфштука, что до этого работал с Вердер-2. У того, впрочем, все те же скромные кадровые возможности, еще и Вайзер, капитан нынешней обоймы, сейчас не может помочь партнерам.

Статистика личных встреч

В 2002-м году, в первом поединке, Лихтенштейн сыграл вничью с аутсайдером. Но потом трижды, в том числе и в 2020-м, выиграл Люксембург.

Прогноз

Букмекерские конторы как никогда уверены в легкой победе Люксембурга. Ставим на его победу при форе -2,5 голов (коэффициент - 1,92).