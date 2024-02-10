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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 15:12 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:53
2277
1

Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва

Петр Слонка пытался поговорить не только с Жерсоном Родригешем из «Слована», но...

10 февраля 2024, 15:12 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:53
2277
1
Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

9 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Словакии между командами «Жилина» и «Слован» Братислава. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В этом поединке дебютировал скандальный 28-летний форварда из Люксембурга Жерсон Родригеш, который недавно присоединился к «Словану», уйдя из киевского «Динамо».

Жерсон появился на поле на 72-й минуте, на 82-й отдал ассист на известного украинским болельщикам Джабу Канкаву, а на 90+6-й оформил гол с пенальти.

На встреча присутствовал польский журналист Петр Слонка:

«Я пошел на матч Слована, чтобы расспросить представителей клуба о матче против московского Динамо.

Никто не хотел отвечать. Никто.

Тренер Вайсс, услышав вопрос о спарринге с командой из россии, перестал со мной разговаривать и ушел. Жерсон Родригеш, услышав, что я хочу спросить об Украине, тоже не захотел говорить... Когда я подошел к Джабе Канкаве, тренер Вайсс подбежал, оттолкнул меня и сказал ему идти к автобусу», – написал Слонка в своем Telegram-канале.

«Слован» Братислава проиграл команде из страны-террориста со счетом 1:2. Ранее киевское «Динамо» прокомментировало трансфер Жерсона в словацкий клуб.

Видео голевых действий Жерсона Родригеша и обзор матча Жилина – Слован – 0:4

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Жерсон Родригеш Петр Слонка Слован Братислава Жилина чемпионат Словакии по футболу Джаба Канкава Динамо Киев Динамо Москва видео голов и обзор
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Ніби казали, що Динамо скасувало трасфер Родрігеша до Словану якраз через той спаринг.
Чи бабоси не пахнуть?
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