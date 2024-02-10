Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва
Петр Слонка пытался поговорить не только с Жерсоном Родригешем из «Слована», но...
9 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Словакии между командами «Жилина» и «Слован» Братислава. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
В этом поединке дебютировал скандальный 28-летний форварда из Люксембурга Жерсон Родригеш, который недавно присоединился к «Словану», уйдя из киевского «Динамо».
Жерсон появился на поле на 72-й минуте, на 82-й отдал ассист на известного украинским болельщикам Джабу Канкаву, а на 90+6-й оформил гол с пенальти.
На встреча присутствовал польский журналист Петр Слонка:
«Я пошел на матч Слована, чтобы расспросить представителей клуба о матче против московского Динамо.
Никто не хотел отвечать. Никто.
Тренер Вайсс, услышав вопрос о спарринге с командой из россии, перестал со мной разговаривать и ушел. Жерсон Родригеш, услышав, что я хочу спросить об Украине, тоже не захотел говорить... Когда я подошел к Джабе Канкаве, тренер Вайсс подбежал, оттолкнул меня и сказал ему идти к автобусу», – написал Слонка в своем Telegram-канале.
«Слован» Братислава проиграл команде из страны-террориста со счетом 1:2. Ранее киевское «Динамо» прокомментировало трансфер Жерсона в словацкий клуб.
Видео голевых действий Жерсона Родригеша и обзор матча Жилина – Слован – 0:4
ŠK Slovan v 19. kole Niké ligy zvíťazil v Žiline 4:0. Na čelé Niké ligy máme 10-bodový náskok práve pred Žilinou. Najbližšie nás vo štvrtok o 18:45 čaká úvodný duel osemfinále Európskej konferenčnej ligy v Grazi. pic.twitter.com/gOl2VsUslv— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) February 9, 2024
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