9 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Словакии между командами «Жилина» и «Слован» Братислава. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В этом поединке дебютировал скандальный 28-летний форварда из Люксембурга Жерсон Родригеш, который недавно присоединился к «Словану», уйдя из киевского «Динамо».

Жерсон появился на поле на 72-й минуте, на 82-й отдал ассист на известного украинским болельщикам Джабу Канкаву, а на 90+6-й оформил гол с пенальти.

На встреча присутствовал польский журналист Петр Слонка:

«Я пошел на матч Слована, чтобы расспросить представителей клуба о матче против московского Динамо.

Никто не хотел отвечать. Никто.

Тренер Вайсс, услышав вопрос о спарринге с командой из россии, перестал со мной разговаривать и ушел. Жерсон Родригеш, услышав, что я хочу спросить об Украине, тоже не захотел говорить... Когда я подошел к Джабе Канкаве, тренер Вайсс подбежал, оттолкнул меня и сказал ему идти к автобусу», – написал Слонка в своем Telegram-канале.

«Слован» Братислава проиграл команде из страны-террориста со счетом 1:2. Ранее киевское «Динамо» прокомментировало трансфер Жерсона в словацкий клуб.

Видео голевых действий Жерсона Родригеша и обзор матча Жилина – Слован – 0:4