В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб

Представители киевского «Динамо» прокомментировали переход люксембургского нападающего Жерсона Родригеша в «Слован», который недавно провел товарищеский матч с московским «динамо»:

«Переход Жерсона Родригеша в «Слован» Братислава состоялся в связи с личным желанием футболиста и его отказом возвращаться в ФК «Динамо» Киев, о чем он сообщил руководству нашего клуба. Мы не поддерживаем использование псевдолозунга «футбол - вне политики», потому что сегодня ни один спортсмен, представляющий свою страну, не может быть вне политического контекста. Российским клубам не место ни на одном из стадионов мира».

Напомним, ранее генеральный директор «Слована» Иван Кмотрик поблагодарил «Динамо» за корректные переговоры по трансферу Жерсона.