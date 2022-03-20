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Жерсона Родригеша выгнали из Труа

В клубе не стали терпеть выходки игрока

  • 20.03.2022 18:56
  • 1302 просмотра
  • 2 комментария
Жерсона Родригеша выгнали из Труа
© lequipe.fr

«Труа» разорвал контракт с арендованным у «Динамо» полузащитником Жерсоном Родригешем. Люксембуржец был отчислен из первой команды еще 16 февраля, однако его соглашение с клубом действовало. Сейчас же «Труа» официально разорвал договор с игроком за многочисленные нарушения дисциплины.

«Труа» арендовал игрока сборной Люксембурга у «Динамо» за миллион евро. В соглашении была прописана опция выкупа за 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Родригеш сыграл 12 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Источник — L'Equipe

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
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    Ivan Vismutenko, 20.03.2022 19:27
    0
    Верните его в Киев.
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    Spectra, 20.03.2022 19:20
    0
    Это Хацкевич захотел этого днаря, взяли на свою голову.
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