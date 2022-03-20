Жерсона Родригеша выгнали из Труа

«Труа» разорвал контракт с арендованным у «Динамо» полузащитником Жерсоном Родригешем. Люксембуржец был отчислен из первой команды еще 16 февраля, однако его соглашение с клубом действовало. Сейчас же «Труа» официально разорвал договор с игроком за многочисленные нарушения дисциплины.

«Труа» арендовал игрока сборной Люксембурга у «Динамо» за миллион евро. В соглашении была прописана опция выкупа за 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Родригеш сыграл 12 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.